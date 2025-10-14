Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón rompió en llanto al revelar que ser querido está entre la vida y la muerte

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, preocupó al revelar trágica situación que vivió con persona cercana a su vida: "Oren por ella".

Juliana Calderón reveló situación que vive con ser querido
Juliana Calderón apareció en redes llorando por situación personal. (Foto Canal RCN)

Juliana Calderón preocupó a sus seguidores en la noche del 14 de octubre al aparecer llorando en sus redes sociales por compleja situación personal que vivió con una persona cercana.

¿Qué le pasó a Juliana Calderón con un ser querido?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, reveló recientemente que se encontraba pasando por una compleja situación.

La influenciadora contó que se había enterado recientemente que una de las personas que le ayudaba con su empresa estaban en grave condición de salud.

Al parecer, según contó Juliana en horas de la tarde del 14 de octubre habían encontrado a esta persona en delicado estado de salud en su casa.

Les cuento que mi amiguita que me colabora de la publicidad de las queratinas la encontraron en horas de la tarde sus familiares en la casa tirada.

Juliana rompió en llanto al revelar esta situación y más al contar las hipótesis que habían al respecto de lo que le pudo a pasar a su trabajadora.

Juliana Calderón
Juliana Calderón reveló qué le pasó a una de sus trabajdoras. (Foto del Canal RCN)

¿Qué le pasó a trabajadora de Juliana Calderón?

Juliana Calderón contó que los familiares de su trabajadora la llevaron de urgencias al hospital para tratar de salvarle la vida.

Aunque la primera hipótesis apuntaba a que la joven había intentado atentar contra sí misma, los médicos al parecer habían descartado esta teoría.

Al comienzo se pensaba que era un suicidi* que ella había querido atentar contra su vida. Los doctores acaban de dar el dictamen que fue un intento de hom*cidio, todavía no sabemos qué pueda pasar con ella, está muy grave.

Juliana aseguró que por el momento el tema no era claro y que tendría que ser investigado por las autoridades competentes.

La influenciadora devastada aprovechó el momento para pedirles a sus seguidores que oraran por la salud de su trabajadora quien se encontraba entre la vida y la muerte.

Solo les pido que por favor oren por ella.

¿Juliana Calderón habló con su trabajadora horas antes de lo que le pasó?

Juliana Calderón reveló que horas antes de enterarse de lo que le pasó a su trabajadora había estado hablando con ella.

Hoy precisamente me había enviado un audio preguntándome cómo me había ido.

Juliana Calderón tras revelar la compleja situación por la que está pasando compartió algunos videos de su trabajadora, dejando ver su rostro y parte de su personalidad.

