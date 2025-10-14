Alejandra Ávila lloró previo a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity, ¿qué pasó?

Este capítulo de MasterChef Celebrity llevó a los a enfrentarse a un reto de eliminación crucial, pues de este depende quién logrará entrar al tan esperado Top 10 de la competencia.

La protagonista del momento fue Alejandra Ávila, quien no pudo contener las lágrimas tras un reto que puso a prueba su control emocional y su trabajo bajo presión.

¿Por qué el reto de eliminación en MasterChef Celebrity se convirtió en una verdadera pesadilla?

El reto de eliminación comenzó con una decisión del jurado que desató caos en la cocina, solo tendrían tres minutos para ingresar a la alacena y tomar todos los ingredientes necesarios para preparar su plato.

En un espacio de tiempo tan corto, los nervios se apoderaron de los participantes, quienes al intentar organizar sus ideas y seleccionar productos, terminaron olvidando ingredientes que era esenciales para sus recetas.

Claudia Bahamón ofreció la posibilidad de pedir los ingredientes que olvidaron, pero con una condición clara, por cada ingrediente adicional, se les descontarían tres minutos del tiempo total de cocina.

Alejandra Ávila fue una de las más afectadas por la situación, y al darse cuenta de que no tenía todo lo que necesitaba, se vio obligada a improvisar y modificar sobre la marcha su receta para no perder tiempo.

¿Qué provocó la frustración de Alejandra Ávila en medio del reto de eliminación de MasterChef Celebrity?

El caos de la alacena no fue el único obstáculo para Alejandra, pues su principal batalla se dio con la salsa, y a medida que el tiempo avanzaba, los sabores no se integraban como ella quería y la consistencia no era la adecuada.

Alejandra Ávila se disgustó y rompió en llanto tras no alcanzar el resultado esperado con su receta. | Foto del Canal RCN.

Aunque trató de mantener la calma, el estrés fue evidente, y los jurados observaron con atención que luchaba por darle sentido a una preparación que no cumplía con sus expectativas, por lo que especialmente Belén Alonso le dio algunas recomendaciones para evitar los excesos y detalles importantes.

¿Por qué Alejandra Ávila rompió en llanto al final del reto de eliminación en MasterChef Celebrity?

Alejandra entregó su plato, pero su expresión reflejaba más preocupación que confianza, y al ingresar al loft junto a sus compañeros, el peso de la frustración se volvió insoportable.

Alejandra Ávila se mostró indecisa con su receta en el reto de eliminación. | Foto del Canal RCN.

Rompió en llanto, no tanto por miedo a la eliminación, sino por la sensación de no haber mostrado su verdadero potencial, y expresó su impotencia al sentir que la presión le había ganado la partida.

Y aunque Alejandra Ávila vivió uno de sus momentos más difíciles en esta ocasión, su reacción mostró la pasión y entrega con la que ha preparado cada plato dentro de la cocina más famosa del país.