David Sanín fue eliminado de MasterChef y se quedó por fuera del TOP 10: ¿Cuál fue la ayuda de Valentina?

MasterChef Celebrity Colombia estuvo lleno de tensión, sorpresas y emociones encontradas. Esta vez, el reto de eliminación definió el tan esperado Top 10 de la competencia, y uno de los momentos más impactantes fue la salida de David Sanín, quien abandonó la cocina por un error que literalmente “adormeció” al jurado.

¿Cómo comenzó el reto que marcó la eliminación de David Sanín en MasterChef Celebrity?

El reto comenzó con una instrucción que cambió por completo la dinámica habitual, pues los participantes solo contarían con tres minutos para ingresar a la alacena y tomar todos los ingredientes que necesitarían para su preparación.

La mayoría salió corriendo a buscar lo esencial, pero el tiempo fue insuficiente y varios olvidaron elementos para sus recetas, por lo que Claudia Bahamón dijo que podrían solicitar los ingredientes, pero por cada producto pedirían tres minutos menos de tiempo en cocina.

En el caso de David, esto significó un gran sacrificio, ya que pidió dos productos, perdiendo seis minutos de su preparación total. Aun así, se mantuvo optimista y decidió arriesgarse con una receta que, según él, debía tener el toque justo de picante para resaltar los sabores.

¿Qué papel jugó Valentina en la decisión que cambió todo en MasterChef Celebrity?

Mientras David avanzaba, decidió probar su plato para ajustar detalles antes de presentarlo, y al hacerlo, buscó consejo en Valentina Taguado, su amiga y compañera, quien desde el balcón observaba la competencia tras haberse asegurado su lugar en el Top 10.

Valentina Taguado aconsejó a David ajustar el nivel de picante, pero el resultado fue más intenso de lo esperado. Foto Canal RCN

Valentina le sugirió agregar media porción de chile de árbol para potenciar el picante, una recomendación que David siguió al pie de la letra, sin embargo, en medio del apuro, calculó mal la cantidad y terminó agregando mucho más de lo recomendado.

¿Por qué el jurado no pudo degustar el plato de David Sanín en MasterChef Celebrity?

Cuando llegó el momento de la evaluación, los jurados se mostraron intrigados con la presentación, pero al probar el plato, la sorpresa fue inmediata, pues el nivel de picante era tan alto que prácticamente les adormeció la lengua.

El jurado no logró degustar el plato por su nivel de picante, y David Sanín se convirtió en el nuevo eliminado. Foto Canal RCN

Siendo imposible degustar el resto del plato, a pesar del esfuerzo de David y su tristeza, el jurado fue claro, su propuesta era imposible de disfrutar, por lo que, frente a la comparación con la receta de Luis Fernando Hoyos, quien también estaba en riesgo, la decisión fue clara, y David Sanín debía abandonar la competencia.

David se despidió de sus compañeros, reconociendo que había aprendido más de lo que imaginó y cerró su ciclo justo antes de entrar al Top 10 en MasterChef Celebrity.