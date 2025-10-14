Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina reaccionó al ver a su hija Salomé ganar su primera medalla

Daniela Ospina compartió el emotivo momento en el que su hija, Salomé Rodríguez, recibió su primera medalla en un campeonato de voleibol.

Daniela Ospina sobre la clave del éxito
Daniela Ospina reveló su clave del éxito/AFP: Mireya Acierto

La emoción de una madre al ver triunfar a su hija no tiene comparación, y eso fue precisamente lo que vivió Daniela Ospina, quien no pudo ocultar su orgullo al ver a Salomé Rodríguez, su hija, recibir su primera medalla en un campeonato de voleibol.

La empresaria compartió el momento en sus redes sociales, donde expresó la felicidad y gratitud que siente al ver cómo Salomé sigue sus pasos en el deporte que marcó gran parte de su vida.

¿Cómo fue la reacción de Daniela al ver triunfar a su hija?

Daniela Ospina, quien durante varios años fue jugadora profesional de voleibol, compartió el instante en que Salomé recibe su medalla con una sonrisa llena de orgullo y satisfacción, mientras Daniela celebra con sus seguidores como si fuera ella misma quien estuviera en la competencia.

 

Acompañando la publicación con emojis, mensajes y una fotografía de Salomé luciendo su medalla, una reacción que conmovió a sus seguidores, quienes destacaron no solo el talento de la niña, sino también la conexión tan especial que madre e hija comparten a través del deporte.

¿Salomé sigue los pasos deportivos de su madre?

Aunque muchos conocen a Salomé Rodríguez por su carisma, parece haber heredado el amor por el voleibol de su madre, pues ha venido entrenando con dedicación y constancia, participando en torneos escolares y locales donde su desempeño ha sido cada vez mejor.

Daniela Ospina compartió con orgullo el momento en que su hija Salomé recibió su primera medalla en un campeonato de voleibol. (Foto: Mireya Acierto / Getty Images / AFP)

Daniela ha compartido en varias ocasiones cómo acompañar a su hija en este proceso le trae recuerdos de su propia carrera deportiva, y en publicaciones anteriores, ha expresado que el voleibol es “una escuela de vida donde se aprende a trabajar en equipo, a caer y levantarse una y otra vez”.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores ante el logro de Salomé?

Las redes sociales de Daniela se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones por el logro de su hija, y destacaron el vínculo entre ambas y la manera en que Daniela fomenta en su hija valores como la disciplina, la pasión y el amor por lo que se hace.

Daniela Ospina estuvo seis años y medio casada con James Rodríguez
Daniela Ospina estuvo seis años y medio casada con James Rodríguez, papá de Salomé. (Foto Pierre-Philippe Marcou / AFP)

Sin duda, Salomé Rodríguez está siguiendo un camino de ejemplo y constancia recibiendo apoyo en cada paso, con un futuro en el voleibol que promete ser tan brillante como el de sus padres.

