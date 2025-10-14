Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El creador de contenido JuanDa reapareció tras meses de ausencia con emotiva noticia

El influenciador JuanDa había desaparecido de Internet en los últimos meses y tenía preocupados a sus seguidores: "Gracias por seguir acá".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
JuanDa reapareció
JuanDa volvió a redes sociales tras meses de ausencia. (Fotos Freepik)

El creador de contenido Juan David Morales Carranza, mejor conocido como JuanDa, se lista como uno de los creadores de contenido con mayor reconocimiento en redes en Colombia, sin embargo, llevaba varios meses desaparecido.

¿Por qué JuanDa estaba desaparecido de redes sociales?

JuanDa ha logrado un gran reconocimiento en plataformas digitales gracias a su su sencillez, personalidad y particular forma de contar historias de su vida y día a día.

El creador de contenido llevaba varios meses sin reportarse y compartir contenido en sus redes sociales hasta la jornada del 14 de octubre cuando compartió una publicación en su cuenta de Instagram.

JuanDa apareció en sus redes sociales con un carrete de fotografías y videos a su estilo, en donde nada tienen un orden y tampoco una línea de continuidad.

El influenciador apareció con una primera foto junto a su mamá en donde les dio la buena a noticia a sus seguidores que ya estaba bien a nivel emocional y también que había podido sacar su licencia de conducción.

Qué rico volver a verlos, están muy bonitos todos, me siento muy bien, tranquilo y motivado.

¿Qué noticia dio JuanDa en su regreso a las redes sociales?

JuanDa reveló que había podido sacar la licencia de conducción y tanto fue su emoción por este logro en su vida que decidió hacer unas pijamas con la foto de su pase de conducción para su mamá y para él.

El influenciador les expresó a sus seguidores que para muchos esto podía ser insignificante, pero para él era un gran logro y algo que celebraba.

Precisamente, JuanDa les expresó les aconsejó a sus seguidores de celebrar todos sus logros por más grande o pequeño que fuera para ellos.

Publicación para q recuerdes celebrar tus logros por más tontos que sean, la vida es una y que chimba aplaudirnos a nosotros mismos por cualquier cosa la felicito por cualquier cosa.

¿Qué problema de salud ha alejado a JuanDa de las redes sociales?

Juan David contó en su regreso en las redes sociales que se sentía otra vez lleno de energía para darles contenido a sus seguidores.

El influenciador aseguró que quería volver a retomar sus redes sociales y que se sentía agradecido por haber recibido tanto mensaje de cariño en su ausencia.

Cada vez que me siento así me gusta pasarme por acá, porque le quiero dar así sea un poquito de mi mejor versión. Gracias por seguir acá, Dios después de mi mamá usted es la vaina que más amo en la vida

Recordemos que, JuanDa en los últimos años viene enfrentando algunos cuadros de depresión y ansiedad, por lo que en su momento estuvo internado en un centro psiquiátrico.

