Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón responde a Andrea Valdiri por "burlarse" de su hermana

Yina Calderón rompió el silencio tras los comentarios de Andrea Valdiri hacia su hermana Juliana y dejó clara su postura antes del evento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón recibió pulla de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

A pocos días de Stream Fighters 4, Yina Calderón decidió referirse públicamente a los recientes comentarios de Andrea Valdiri, quien se refirió a su hermana Juliana con tono burlón, llamándola “abogada de Temu”.

Este comentario, que rápidamente se viralizó, generó un roce entre ambas, y reacciones divididas entre los seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los ataques hacia su hermana?

Durante la transmisión en vivo, Yina Calderón reconoció que los comentarios de Andrea Valdiri hacia su hermana no fueron agradables, aseguró que no le dio mayor importancia al asunto. Según explicó, su consejo para Juliana fue simple, no responder, no desgastarse y no dejar que las palabras ajenas afecten su seguridad personal o profesional.

“Ella sabe quién es, lo que vale y lo que ha logrado. No tiene por qué sentirse mal por lo que digan los demás”, expresó.

 

Dejando claro que su enfoque en este momento está puesto en su preparación para Stream Fighters 4 y señaló que su hermana no necesita demostrar nada a nadie, pues su trabajo y trayectoria profesional hablan por sí mismos.

Artículos relacionados

¿Cómo toma Yina Calderón las provocaciones de Andrea Valdiri?

Lejos de mostrarse afectada, Yina se rió de la situación y aseguró que los comentarios de Andrea hacen parte del “show previo” a la pelea. Para ella, este tipo de provocaciones no son más que estrategias mediáticas para generar expectativa y mantener viva la conversación en redes sociales.

Andrea Valdiri y Yina Calderón
Andrea Valdiri habla de su enfrentamiento contra Yina Calderón/Canal RCN

“Yo entiendo que con la presión del evento, Andrea quiera llamar la atención, y está bien, eso también es parte del juego. Pero para mí y para mi hermana esto ya es más un chiste que otra cosa”

Yina restó importancia y afirmó que todo lo que sucede en el entorno digital antes del evento hace parte del espectáculo.

Artículos relacionados

¿Qué se espera de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri ha generado una de las mayores expectativas del año en el mundo del entretenimiento, pues ambas son figuras reconocidas por su fuerte personalidad y su capacidad para generar conversación en redes.

¿Cómo respondió Yina Calderón a las palabras de su abuelo y de Andrea Valdiri?
Yina Calderón responde a las críticas que ha recibido / (Foto del Canal RCN)

A pesar de las especulaciones sobre su salud y las dudas de algunos seguidores respecto a su participación, Yina ha reafirmado que estará presente en el evento y que ha estado trabajando intensamente en su preparación, pues según ella, sabe mantener el control incluso en medio del ruido mediático.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Drew Struzan falleció Talento internacional

¡Luto en Hollywood! Falleció Drew Struzan, famoso artista que marcó la historia del cine

Drew Struzan venía luchando contra fuerte enfermedad degenerativa en los últimos años: fue parte fundamental de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, entre otras.

Andrea Valdiri en el after de La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri respondió a Yina Calderón en un live y sorprendió con sus declaraciones

A pocos días del Stream Fighters 4, Andrea Valdiri rompe el silencio y lanza fuertes declaraciones sobre Yina Calderón en una transmisión en vivo.

Karina García habló sobre Mariana Zapata Karina García

Karina García habló por primera vez sobre Mariana Zapata e hizo revelación: "Fuimos mejores amigas"

Karina García rompió el silencio de lo que pasó con Mariana Zapata y le mandó mensaje a la influenciadora en plena entrevista.

Lo más superlike

Megaland confirma su Line Up Talento nacional

Estos son los artistas confirmados para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

El festival reveló su cartel oficial con una mezcla diversa de géneros, sonidos latinos y talento internacional.

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA Talento nacional

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano destapó lo más denso que vivió cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China