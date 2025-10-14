Yina Calderón responde a Andrea Valdiri por "burlarse" de su hermana

A pocos días de Stream Fighters 4, Yina Calderón decidió referirse públicamente a los recientes comentarios de Andrea Valdiri, quien se refirió a su hermana Juliana con tono burlón, llamándola “abogada de Temu”.

Este comentario, que rápidamente se viralizó, generó un roce entre ambas, y reacciones divididas entre los seguidores.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre los ataques hacia su hermana?

Durante la transmisión en vivo, Yina Calderón reconoció que los comentarios de Andrea Valdiri hacia su hermana no fueron agradables, aseguró que no le dio mayor importancia al asunto. Según explicó, su consejo para Juliana fue simple, no responder, no desgastarse y no dejar que las palabras ajenas afecten su seguridad personal o profesional.

“Ella sabe quién es, lo que vale y lo que ha logrado. No tiene por qué sentirse mal por lo que digan los demás”, expresó.

Dejando claro que su enfoque en este momento está puesto en su preparación para Stream Fighters 4 y señaló que su hermana no necesita demostrar nada a nadie, pues su trabajo y trayectoria profesional hablan por sí mismos.

¿Cómo toma Yina Calderón las provocaciones de Andrea Valdiri?

Lejos de mostrarse afectada, Yina se rió de la situación y aseguró que los comentarios de Andrea hacen parte del “show previo” a la pelea. Para ella, este tipo de provocaciones no son más que estrategias mediáticas para generar expectativa y mantener viva la conversación en redes sociales.

Andrea Valdiri habla de su enfrentamiento contra Yina Calderón/Canal RCN

“Yo entiendo que con la presión del evento, Andrea quiera llamar la atención, y está bien, eso también es parte del juego. Pero para mí y para mi hermana esto ya es más un chiste que otra cosa”

Yina restó importancia y afirmó que todo lo que sucede en el entorno digital antes del evento hace parte del espectáculo.

¿Qué se espera de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri ha generado una de las mayores expectativas del año en el mundo del entretenimiento, pues ambas son figuras reconocidas por su fuerte personalidad y su capacidad para generar conversación en redes.

Yina Calderón responde a las críticas que ha recibido / (Foto del Canal RCN)

A pesar de las especulaciones sobre su salud y las dudas de algunos seguidores respecto a su participación, Yina ha reafirmado que estará presente en el evento y que ha estado trabajando intensamente en su preparación, pues según ella, sabe mantener el control incluso en medio del ruido mediático.