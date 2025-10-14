Hermana de B-King estremece al sacar a la luz video que grabó su hermano antes de fallecer

El nombre del cantante Byron Sánchez, mejor conocido como B-King, no ha parado de ser noticia en el último mes, luego que se hiciera oficial su fallecimiento tras estar desaparecido por varios días en México.

El caso de B-King sigue siendo materia de investigación por las autoridades colombianas y mexicanas, esto por la forma en que sucedieron los hechos.

Aunque cada semana han salido a la luz nuevos detalles sobre lo que pasó días y horas antes de la desaparición de B-King y su amigo Regio Clown, hasta el momento no se han esclarecido los hechos.

Asimismo, familiares de Bayron y su mánager han compartido fotos y videos inéditos suyos antes de su fallecimiento.

Precisamente, Stefanía Agudelo, hermana del cantante, sorprendió a sus seguidores en la tarde del 14 de octubre al compartir un inédito video que grabó su hermano días antes de su fallecimiento.

Stefanía Agudelo compartió en sus historias de Instagram un video musical que Bayron Sánchez se encontraba grabando antes de su fallecimiento.

En el audiovisual se observa a Bayron Sánchez dentro de un estudio de grabación el cual está todo ambientado de luz roja.

B-King se deja ver concentrado en la grabación de su nuevo sencillo y también se ve lo profesional que era con sus canciones, ya que le pide a su productor que empiecen de nuevo al no sentir que quedó bien la grabación.

Stefanía compartió este inédito video de su hermano y junto a él, dejó unas emotivas palabras en donde aseguró que aún sigue viviendo su duelo y que estas imágenes le hacen recordar todos los sueños en la música y metas que le quedaron por cumplir.

Poco a poco voy volviendo a la realidad. El duelo es un proceso largo, pero el tiempo no se detiene. Te pienso todos los días y te siento al lado mío.

Stefanía Agudelo junto al video compartió unas estremecedoras palabras en donde expresó que su misión tras el fallecimiento de su hermano era seguir haciendo que su legado estuviese vivo.

Además, dejó claro que seguirá promoviendo su música y proyectos que dejó sin publicar tras su trágico fallecimiento.

Prometo hacer tu voz no se apague, qué tu arte siga sonando, que la gente te escuche, un alma noble y talentosa. Tu legado es tu música.