Colombiano se vuelve viral por su original forma de preparar arepas en Canadá: ¡Así son!

Un vendedor colombiano radicado en Canadá captó la atención de miles de personas en redes sociales gracias a su forma particular de preparar arepas.

¿Quién es el colombiano que se volvió viral por sus arepas en Canadá?

Conocido en redes como @arepito1, este hombre genera contenido en redes mostrando su día a día como vendedor del innovador producto, aunque no tiene tantos seguidores, algunos de sus videos se han vuelto virales por la reacción de los comensales al probar su producto estrella.

Sin duda, el colombiano no solo con los ingredientes típicos y técnicas propias del país, ha logrado convertirse en un referente de la gastronomía colombiana en el exterior.

Sus preparaciones se basan en maíz, el ingrediente principal de la arepa, y se acompañan de leche condensada, una mezcla que ha llamado la atención de quienes desconocen esta variante de la receta tradicional.

¿Por qué sus arepas sorprendieron a turistas en Canadá?

En uno de sus videos más vistos, donde el vendedor colombiano acumula miles de “me gusta” y cientos de comentarios por su receta original, llamó la atención la reacción de dos turistas de la India.

En el clip se ve a los visitantes esperando recibir su comida y preguntando sobre el origen de la arepa. El colombiano les explica que se trata de un producto entre la cocina colombiana y venezolana.

Al entregarles la arepa, la sorpresa fue inmediata por la presentación y el emplatado. El vendedor incluso les dice: “Si les gusta, no me pagan la arepa; si no les gusta, es gratis”.

Lo que más sorprendió en redes fue la expresión de los turistas al probarla. Un detalle que destacó fue la combinación de salado con leche condensada, poco común para quienes conocen la arepa tradicional con queso o mantequilla.

Los comentarios no se hicieron esperar, y muchos debatieron sobre el origen de la arepa: “La arepa es colombiana, en Venezuela también hay pero es Colombiana”; “Por lo menos mi parcero no es envidioso dice la arepa es de Colombia y Venezuela”.

Este toque innovador generó curiosidad entre usuarios internacionales, quienes elogiaron la creatividad del colombiano.