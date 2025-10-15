Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es la influencer barranquillera con la que estaría saliendo Altafulla: “Conmigo se queda”

Altafulla sorprende en redes junto a Alix Gamarra con mensajes que avivan los rumores de nuevo romance.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ella es la influencer con la que están relacionando a Altafulla.
Ella es Alix Gamarra con quien estaría saliendo Altafulla. (Foto: Canal RCN)

El cantante barranquillero Altafullavolvió a ser tendencia en redes sociales luego de aparecer en un video viral junto a una joven que rápidamente captó la atención del público.

¿Quién es la influencer barranquillera con la que relacionan a Altafulla?

Se trata de Alix Gamarra, una influencer barranquillera de 20 años que acumula cerca de dos millones de seguidores en TikTok, donde comparte contenido de entretenimiento y trends virales de la plataforma digital.

En el clip, ambos aparecen bailando y cantando un fragmento de la reciente canción de la artista titulada “Paila”. Sin embargo, lo que desató una ola de comentarios fue el mensaje que acompañó la publicación: “Venga pa’ acá le enseñamos que nadie de su pasado l@ merecía”.

El texto fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Karina García, expareja del cantante, con quien mantuvo una relación tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2.

Los internautas no tardaron en reaccionar y llenar los comentarios con mensajes como “Mismo prototipo de mujer”; “Más linda que Karina”; “Más linda que Kary, se ve más natural”.

Tras la publicación, Gamarra volvió a aparecer en otro video, pero esta vez con curioso mensaje: “Conmigo se queda”.

Por supuesto los seguidores no tardaron en reaccionar, avivando un supuesto nuevo vínculo entre ambos. Comentarios como “Ya empezamos la campaña, puro Team Alixfulla”.

En los recientes videos compartidos por Alix, también se puede ver a Altafulla relajado, incluso observando un partido de la Selección Colombia mientras la joven baila a su lado.

¿Qué pasó con Altafulla y Karina García?

La relación entre Altafulla y Karina García había captado la atención del público desde su nacimiento dentro del reality show. Tras salir del programa, ambos compartieron momentos familiares y muestras de cariño en redes, lo que parecía una relación estable.

Sin embargo, tras confirmar su ruptura, el cantante barranquillero ahora se muestra muy cercano a esta influencer.

Con la aparición de Alix Gamarra en sus videos, las especulaciones sobre un nuevo romance se intensificaron, y la frase “Conmigo se queda” que acompañó su más reciente clip solo avivó las teorías sobre el vínculo entre ambos.

