Goyo revivió su paso por el Victoria’s Secret Show y aplaudió a Karol G por su participación

Hace dos años, Goyo hizo historia al ser la primera artista afro latina en hacer parte del Victoria’s Secret Show.

Laura Camila Ibarra
Karol G asiste a la proyección de "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" de Netflix en el Hotel Whitby el 6 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Goyo recordó su paso por Victoria’s Secret Show. Foto | Dimitrios Kambouris - Dia Dipasupil.

Recientemente, la cantante Goyoreapareció en su cuenta de X, anteriormente Twitter, para recordar uno de los momentos más significativos de su carrera y fue su participación en el Victoria’s Secret Show.

¿Qué dijo Goyo sobre el Victoria’s Secret Show?

De acuerdo con su publicación, la artista colombiana fue la primera en hacer parte de este icónico show, siendo pionera en este escenario tan importante a nivel internacional.

“Mañana es es el Victoria’ Secret Fashion Show, y no puedo evitar revivir cada emoción de cuando caminé esa pasarela. Ser la primera mujer colombiana allí cambió mi historia”, escribió la intérprete.

Así mismo, la reconocida cantante no perdió la oportunidad para enviar un amoroso mensaje a su colega Karol G, quien hoy también hará historia en este evento. “Hoy mi corazón sonríe sabiendo que Karol Gtomará ese lugar con toda su fuerza”, agregó.

¿Por qué Goyo fue la primera artista colombiana en hacer parte de el Victoria’ Secret Fashion Show?

Cabe señalar que Goyo hizo parte de un documental que fue producido por Victoria’s Secret que fue trasmitido por la plataforma Amazon Prime, en donde interpreto ‘Tumbao’ un tema que fue compuesto exclusivamente para esta marca.

Goyo asiste al Billboard Mujeres Latinas En La Música en el Watsco Center.
Goyo felicitó a Karol G por su presentación en el Victoria's Secret Fashion Show. Foto | Ivan Apfel.

En ese momento, la artista hizo presencia en la alfombra rosa del evento y con su música llegó a varias ciudades del mundo como, Londres, Tokio, Lagos y Bogotá. Adicionalmente, la artista hizo parte del colectivo “The House of Bogotá” el cual estuvo conformado por mujeres colombiana que unieron sus voces para trabajar en una campaña que buscaba visibilizar “las cicatrices que las mujeres tienen en su cuerpo”.

¿Qué otros artistas se han presentado en el Victoria’s Secretillo Fashion Show?

En el tan esperando show en donde Karol G será la artista principal del Line up, también han brillado otros cantantes como Halsey, Bebe Rexha, Shawn Mendes, Justin Bieber, The Weekend, Selena Gómez, entre otros.

Karol G asiste a la Gala Benéfica Con Cora Land de la Fundación Karol G Con Cora.
Goyo dedicó amorosas palabras a Karol G. Foto | Romain Maurice.

Para quienes deseen conectarse, la transmisión se llevará a cabo a partir de las 7:00 p.m. en la plataforma Prime Video, ademas también se podrá disfrutar en las cuenta oficiales de la marca en YouTube, Instagram y TikTok.

