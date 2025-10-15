Goyo revivió su paso por el Victoria’s Secret Show y aplaudió a Karol G por su participación

Recientemente, la cantante Goyoreapareció en su cuenta de X, anteriormente Twitter, para recordar uno de los momentos más significativos de su carrera y fue su participación en el Victoria’s Secret Show.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La emotiva dedicatoria de Alejandra Ávila a David Sanín tras su eliminación: "te adoro"

¿Qué dijo Goyo sobre el Victoria’s Secret Show?

De acuerdo con su publicación, la artista colombiana fue la primera en hacer parte de este icónico show, siendo pionera en este escenario tan importante a nivel internacional.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

“Mañana es es el Victoria’ Secret Fashion Show, y no puedo evitar revivir cada emoción de cuando caminé esa pasarela. Ser la primera mujer colombiana allí cambió mi historia”, escribió la intérprete.

Así mismo, la reconocida cantante no perdió la oportunidad para enviar un amoroso mensaje a su colega Karol G, quien hoy también hará historia en este evento. “Hoy mi corazón sonríe sabiendo que Karol Gtomará ese lugar con toda su fuerza”, agregó.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Por qué Goyo fue la primera artista colombiana en hacer parte de el Victoria’ Secret Fashion Show?

Cabe señalar que Goyo hizo parte de un documental que fue producido por Victoria’s Secret que fue trasmitido por la plataforma Amazon Prime, en donde interpreto ‘Tumbao’ un tema que fue compuesto exclusivamente para esta marca.

Goyo felicitó a Karol G por su presentación en el Victoria's Secret Fashion Show. Foto | Ivan Apfel.

En ese momento, la artista hizo presencia en la alfombra rosa del evento y con su música llegó a varias ciudades del mundo como, Londres, Tokio, Lagos y Bogotá. Adicionalmente, la artista hizo parte del colectivo “The House of Bogotá” el cual estuvo conformado por mujeres colombiana que unieron sus voces para trabajar en una campaña que buscaba visibilizar “las cicatrices que las mujeres tienen en su cuerpo”.

¿Qué otros artistas se han presentado en el Victoria’s Secretillo Fashion Show?

En el tan esperando show en donde Karol G será la artista principal del Line up, también han brillado otros cantantes como Halsey, Bebe Rexha, Shawn Mendes, Justin Bieber, The Weekend, Selena Gómez, entre otros.

Goyo dedicó amorosas palabras a Karol G. Foto | Romain Maurice.

Para quienes deseen conectarse, la transmisión se llevará a cabo a partir de las 7:00 p.m. en la plataforma Prime Video, ademas también se podrá disfrutar en las cuenta oficiales de la marca en YouTube, Instagram y TikTok.