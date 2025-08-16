Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Toxi Costeña y Emiro Navarro revelaron por qué no invitaron a Yina Calderón al viaje

La Toxi Costeña y Emiro Navarro se pronunciaron sobre por qué no invitaron a Yina Calderón a su viaje a San Andrés.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Toxi Costeña, Emiro Navarro y Yina Calderón
La Toxi Costeña y Emiro Navarro hablan de Yina Calderón/Canal RCN

La Toxi Costeña y Emiro Navarro rompieron el silencio sobre por qué no invitaron a Yina Calderón a su viaje a San Andrés junto a sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate, Mateo Varela y Norma Nivia.

¿Yina Calderón se molestó con sus excompañeros por no invitarla al viaje?

Luego de conocerse el viaje de los exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la empresaria Yina Calderón se pronunció al respecto señalando que estaba un poco dolida porque la Toxi Costeña y Emiro Navarro no la invitaron al viaje al menos por protocolo, pues igual ella no hubiera podido estar debido a compromisos labores y que iban Norma Nivia y Mateo Varela, con quienes no sostiene una buena relación tras sus diferencias en el reality.

Yina Calderón sobre no ser invitada al viaje de sus excompañeros

¿Qué dijeron la Toxi Costeña y Emiro Navarro sobre no haber invitado a Yina Calderón al viaje?

Los influenciadores hablaron del tema luego de que fueran cuestionados al respecto en medio de una transmisión en vivo durante su viaje.

La Toxi Costeña señaló que ella no le mencionó nada porque consideraba que Yina Calderón no iba a querer ir y, aunque le reveló sobre el viaje, no le hizo dicha invitación.

"No por nada malo (...) y este viaje es patrocinado", comentaron.

La Toxi Costeña sobre Yina Calderón y el viaje a San Andrés

Emiro Navarro explicó que el viaje fue una invitación de una marca de productos capilares para ellos, por lo que, sintieron que no podían llevar a más personas.

Entendían que la actriz Norma Nivia fuera la acompañante del modelo Mateo Varela porque son pareja, pero desconocían que podían ir acompañados, pues de haber sido el caso hubieran llevados personas.

Cabe destacar que Melissa Gate llevó a su hijo y otros allegados, pero no hizo mención sobre Yina Calderón.

"Hubiera sido diferente si yo hubiera venido con otra persona, pero yo vine sola, yo pensaba que solo veníamos nosotros, eso fue lo que pasó, pero por nada malo porque yo a Yina la quiero mucho", agregó la Toxi Costeña.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de San Andrés, mientras Yina Calderón continúa entreteniendo a sus seguidores con su contenido en redes sociales.

