Yina Calderón le respondió a Karina García tras hablar sobre ella, ¿quiere ser su amiga?

La empresaria Yina Calderón reaccionó a las palabras de Karina Garcíaluego de que interrogaran a la paisa sobre su excompañera de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Karina García sobre Yina Calderón?

La creadora de contenido fue interrogada sobre Yina Calderón en un programa radial y allí ella señaló que ella siente que independientemente de todo lo que pasó en el reality ella la quiere en el fondo porque sabe lo que le brindó como amiga.

Asimismo, indicó que no tiene nada en contra de ella y confesó que la quiso bastante, pero que su relación con ella ya hace parte del pasado.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón sobre las declaraciones de Karina García?

La empresaria opinó sobre lo que dijo Karina García explicando que sí siente que se pasaron un poco con ella en el programa, pero que le desea lo mejor, aclarando que no tiene nada en su contra, pues la paisa nunca se mete con ella ni le responde.

"Yo soy consciente de lo que pasó en el reality y no me arrepiento (...) pero cuando salí del reality entendí que mi pel*a ya no era más con Karina porque lo que yo pienso de ella ya se lo dije en el programa y le hice la vida imposible, pa' qué afuera y ella no se mete conmigo", dijo.

Destacó que Karina no inspira estar en el conflicto porque ella no suele reaccionar a las opiniones que hacen en su contra, por lo que, no le ve sentido atacarla.

Indicó que confirmó que Karina García es muy noble, pero reiteró que no le interesa la amistad de la influenciadora pese a lo que muchos dicen al respecto.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos con sus polémicas opiniones y entrenando para su enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

Karina García también está enfocada en lo que será su enfrentamiento contra la mexicana Karely Ruiz en el mismo evento de boxeo 'Stream Fighters 4' que se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en Bogotá.