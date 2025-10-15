Marcela Reyes reveló que premiará a dos fanáticas que se sientan inspiradas con su historia

La reconocida empresaria y DJ Marcela Reyes sorprendió a sus cientos de seguidoras en redes sociales con una emotiva iniciativa: premiará a dos fanáticas que se sientan inspiradas por su historia de vida y quieran seguir sus pasos como emprendedora.

¿Cómo elegirá Marcela Reyes a las dos fanáticas para premiarlas?

Según comentó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, decidió realizar una dinámica en la que dos de sus seguidoras más fieles serán premiadas.

La idea, según explicó, es que las seleccionadas sean mujeres que la sigan desde sus inicios, conozcan a la perfección su historia de vida y se sientan identificadas e inspiradas para salir adelante como emprendedoras.

“Dos integrantes de la manada MR que sepan mi historia, que yo las inspire”.

Otro de los requisitos es que las participantes vivan en Medellín, ya que podrán reunirse personalmente con ella.

“Si eres de mi manada y vives en Medellín, escríbeme al DM para que puedas estar hoy conmigo”

De esta manera, Marcela Reyes reiteró que en las próximas horas dará a conocer quiénes serán las dos seguidoras seleccionadas para compartir con ella.

¿Cuál es el premio que Marcela Reyes dará a sus dos seguidoras más fieles?

La empresaria reveló que este reconocimiento está relacionado con el lanzamiento de su nueva colección de pijamas. Las dos personas seleccionadas podrán recibir prendas exclusivas de esta línea, además de otros regalos de los que no ofreció mayores detalles.

“Esas dos personas que lleguen hoy a mi negocio a estar conmigo, que en serio sean manada MR, les voy a dar regalitos y les voy a dar prendas de la última colección de pijamas MR”

Esto, con el fin de compartir un momento especial con quienes han seguido de cerca su proceso y han sido parte fundamental de su crecimiento en el mundo empresarial. Pues recordemos que la DJ inició con su propia boutique, la cual ha ido expandiendo con el paso de los años.