La Segura e Ignacio Baladán reavivan su amor sin su hijo: ¡Así fue su romántica cita!

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, compartió con sus seguidores una serie de imágenes que revelan un nuevo capítulo en su vida junto a Ignacio Baladán.

¿Cómo fue la cita romántica de La Segura e Ignacio Baladán luego de tener a su bebé?

La pareja de influencer que empezó en 2022, decidió tomarse un momento de descanso y conexión lejos de su hijo Lucca, quien cumplió seis meses el pasado 12 de octubre.

Ambos aprovecharon para disfrutar de un día de relajación en un spa. En las historias de Instagram publicadas por la influenciadora, se observa a los esposos en un ascensor abrazados con el mensaje: “hoy cita de pareja”.

Más adelante, mostró clips de su experiencia, entre risas y gestos de cariño, dejando ver la estabilidad de su relación.

La pareja contrajo matrimonio civil en diciembre de 2024, luego de que Ignacio Baladán le propusiera matrimonio en televisión nacional durante la primera temporada La casa de los famosos Colombia.

La Segura e Ignacio Baladán disfrutan cita romántica tras la llegada de su bebé. (Foto: Canal RCN)

Desde entonces, han compartido públicamente momentos familiares y románticos, convirtiéndose en una de las relaciones más seguidas del entretenimiento digital colombiano.

Y este 2025, sin duda, con la llegada de Lucca, quien ha enamorado a los fans por su ternura y porque sus padres suelen compartir en redes cada paso de su crecimiento.

¿Por qué La Segura mostró su respaldo a Andrea Valdiri en medio de la polémica con Yina Calderón?

Recientemente la creadora de contenido caleña volvió a ser noticia al manifestar su apoyo a Andrea Valdiri.

La Segura compartió un video en un trend viral de TikTok interpretando el tema “Dale con la correa”, acompañado del mensaje: “Valdiri, por ti, por mí y por todos”.

El gesto fue interpretado como un mensaje directo hacia Yina Calderón, con quien ha tenido varios desacuerdos públicos con la exparticipante de La casa de los famosos.

El rifirrafe comenzó luego de las declaraciones de Yina Calderón, quien aseguró que La Segura estaba “apagada” y que su fama se debía a su paso por el exitoso realiy de convivencia.

También lanzó comentarios sobre su rol como madre, lo que generó rechazo entre los seguidores de ambas partes.