Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura e Ignacio Baladán reavivan su amor sin su hijo: ¡Así fue su romántica cita!

La Segura e Ignacio Baladán disfrutaron de su primera cita romántica tras la llegada de su hijo Lucca.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura y cita romántica con Ignacio Baladán
La Segura e Ignacio Baladán disfrutan cita romántica tras la llegada de su bebé. (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, compartió con sus seguidores una serie de imágenes que revelan un nuevo capítulo en su vida junto a Ignacio Baladán.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la cita romántica de La Segura e Ignacio Baladán luego de tener a su bebé?

La pareja de influencer que empezó en 2022, decidió tomarse un momento de descanso y conexión lejos de su hijo Lucca, quien cumplió seis meses el pasado 12 de octubre.

Ambos aprovecharon para disfrutar de un día de relajación en un spa. En las historias de Instagram publicadas por la influenciadora, se observa a los esposos en un ascensor abrazados con el mensaje: “hoy cita de pareja”.

Artículos relacionados

Más adelante, mostró clips de su experiencia, entre risas y gestos de cariño, dejando ver la estabilidad de su relación.

La pareja contrajo matrimonio civil en diciembre de 2024, luego de que Ignacio Baladán le propusiera matrimonio en televisión nacional durante la primera temporada La casa de los famosos Colombia.

La Segura y cita romántica con Ignacio Baladán
La Segura e Ignacio Baladán disfrutan cita romántica tras la llegada de su bebé. (Foto: Canal RCN)

Desde entonces, han compartido públicamente momentos familiares y románticos, convirtiéndose en una de las relaciones más seguidas del entretenimiento digital colombiano.

Y este 2025, sin duda, con la llegada de Lucca, quien ha enamorado a los fans por su ternura y porque sus padres suelen compartir en redes cada paso de su crecimiento.

¿Por qué La Segura mostró su respaldo a Andrea Valdiri en medio de la polémica con Yina Calderón?

Recientemente la creadora de contenido caleña volvió a ser noticia al manifestar su apoyo a Andrea Valdiri.

La Segura compartió un video en un trend viral de TikTok interpretando el tema “Dale con la correa”, acompañado del mensaje: “Valdiri, por ti, por mí y por todos”.

El gesto fue interpretado como un mensaje directo hacia Yina Calderón, con quien ha tenido varios desacuerdos públicos con la exparticipante de La casa de los famosos.

La Segura y cita romántica con Ignacio Baladán
La Segura e Ignacio Baladán disfrutan cita romántica tras la llegada de su bebé. (Foto: Canal RCN)

El rifirrafe comenzó luego de las declaraciones de Yina Calderón, quien aseguró que La Segura estaba “apagada” y que su fama se debía a su paso por el exitoso realiy de convivencia.

También lanzó comentarios sobre su rol como madre, lo que generó rechazo entre los seguidores de ambas partes.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El abuelo de Yina Calderón habló del enfrentamiento con Andrea Valdiri Yina Calderón

El abuelo de Yina Calderón habló del enfrentamiento con Andrea Valdiri: “No está entrenada”

El abuelo de Yina Calderón sorprendió con sus declaraciones sobre el encuentro que tendrá su nieta contra Andrea Valdiri.

Karina García posa a la cámara durante su visita al Canal RCN. Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su pasado en las páginas azules: "no me siento orgullosa"

En medio de una entrevista, Karina García respondió sin tapujos a este tema por el que la señalan y la juzgan frecuentemente.

Dominica Duque desempolvó fotos de su paso en MasterChef Dominica Duque

Dominica Duque desempolvó fotos de su paso en MasterChef: “Risas y lágrimas que aún me acompañan”

La presentadora Dominica Duque compartió emotivas fotografías de su paso en la cocina de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Daddy Yankee logra fallo a su favor en caso por uso de sus marcas con su exesposa Daddy Yankee

Daddy Yankee asegura el control legal de su nombre artístico tras disputa con su exesposa

Tras meses de disputa, Daddy Yankee recupera el control legal de sus marcas tras un acuerdo en tribunal con su exesposa.

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA Talento nacional

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano destapó lo más denso que vivió cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia

Christian Nodal and Cazzu attend the 23rd Annual Latin GRAMMY Awards at Michelob ULTRA Arena Cazzu

Cazzu reveló cómo descubrió la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China