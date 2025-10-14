Yina Calderón arremetió contra Neider, el novio de Karen Sevillano: “mantenido”

La polémica influenciadora colombiana Yina Calderón continúa en medio de la polémica, esta vez tras reaccionar a los recientes videos en los que Neider, el novio de Karen Sevillano se burló de ella recientemente.

¿Qué dijo Neider, novio de Karen Sevillano, sobre Yina Calderón?

Hace varios días atrás, Yina Calderón reveló un difícil momento que estaba pasando al revelar por medio de un en vivo que “el amor de su vida” había fallecido, además de afirmar que él era su novio y que ese mismo día habían peleado porque él tenía novia. Calderón se mostró descontrolada y en un mar de lágrimas.

Karen Sevillano ganó la primera temporada de La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Sin embargo, al día siguiente de este hecho, la polémica influenciadora aclaró que en realidad el joven que había fallecido no era su novio, sino que se refería a él de esa manera por cariño. Así mismo, aseguró que el joven tenía novia y que fue ella quien le dio la noticia.

A raíz de esto, Neider compartió un audiovisual junto a Karen Sevillano en el que, sin decir nombres propios, se refirió de manera satírica a este momento que impactó a los internautas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Neider, novio de Karen Sevillano?

Ahora bien, días después de este momento, Yina Calderón rompió el silencio luego de que durante una dinámica de preguntas y respuestas le preguntaran sobre lo que opinaba de que “Karen y Neider se burlaran de ella”.

Karen Sevillano habría lanzado indirecta contra Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Ante esto, Calderón dejó claro que no tenía nada en contra de Karen Sevillano y que incluso le parecía una mujer muy talentosa. Sin embargo, no dudó en arremeter en contra de Neider al asegurar que era un mantenido y que parecía “la mujer de la relación”.

