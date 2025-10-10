Sara Uribe se refirió a los comentarios de Yina Calderón en contra de La Jesuu

La presentadora y modelo colombiana Sara Uribe sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre la polémica que enfrenta Yina Calderón, quien lanzó comentarios ofensivos contra La Jesuu por su color de piel. Su reacción surgió luego de que una seguidora le preguntara qué opinaba al respecto, teniendo en cuenta que su hijo es moreno.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre los polémicos comentarios de Yina Calderón sobre el tono de piel de La Jesuu?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Sara Uribe recibió una interrogante bastante particular sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de Yina Calderón y sus ofensas hacia La Jesuu, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

A Yina Calderón no le importa el qué dirán | Foto del Canal RCN.

La pregunta en cuestión, realizada por uno de sus seguidores, se enfocó exclusivamente en saber su opinión al respecto, teniendo en cuenta que su pequeño hijo Jacobo, producto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, era de piel morena.

Frente a esto, Uribe aseguró que está criando a su hijo para que entienda que, aunque existen distintos tonos de piel, todas las personas son iguales, alejándolo de cualquier tipo de estereotipo o pensamiento discriminatorio.

"Opino que amo a mi chocolate, y que lo estoy criando para que él sepa, sienta y sea consciente de que todos somos exactamente iguales"

Con sus palabras, Sara Uribe no solo marcó distancia de la polémica de Yina Calderón, sino que también envió un mensaje de respeto y conciencia sobre la diversidad que muchos de sus seguidores aplaudieron.

¿Cuáles fueron los comentarios que Yina Calderón lanzó en contra de La Jesuu?

Días atrás se viralizó en redes sociales un video en el que Yina Calderón, durante varias entrevistas, lanzó fuertes comentarios en contra de La Jesuu. La empresaria aseguró que la creadora de contenido tenía malos olores por falta de aseo personal y se refirió a ella de forma despectiva, incluso usando su tono de piel de manera ofensiva.

Le llueven críticas a Yina Calderón por comentarios con La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Algunas de las frases que utilizó fueron: “No es que me caiga mal, es que me da asco”, “esa m*lparida olía feo, era fastidiosa” y “no le recibiría ni siquiera un plato de comida, porque me da asco”.