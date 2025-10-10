Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe se refirió a los comentarios de Yina Calderón en contra de La Jesuu

Sara Uribe se pronunció sobre los recientes comentarios ofensivos que Yina Calderón hizo en contra de La Jesuu.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Uribe rompió el silencio sobre los polémicos comentarios de Yina Calderón a La Jesuu
La contundente opinión de Sara Uribe sobre la polémica entre Yina Calderón y La Jesuu. (Foto Canal RCN).

La presentadora y modelo colombiana Sara Uribe sorprendió a sus seguidores al pronunciarse sobre la polémica que enfrenta Yina Calderón, quien lanzó comentarios ofensivos contra La Jesuu por su color de piel. Su reacción surgió luego de que una seguidora le preguntara qué opinaba al respecto, teniendo en cuenta que su hijo es moreno.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sara Uribe sobre los polémicos comentarios de Yina Calderón sobre el tono de piel de La Jesuu?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Sara Uribe recibió una interrogante bastante particular sobre todo lo que está ocurriendo alrededor de Yina Calderón y sus ofensas hacia La Jesuu, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón
A Yina Calderón no le importa el qué dirán | Foto del Canal RCN.

La pregunta en cuestión, realizada por uno de sus seguidores, se enfocó exclusivamente en saber su opinión al respecto, teniendo en cuenta que su pequeño hijo Jacobo, producto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, era de piel morena.

Artículos relacionados

Frente a esto, Uribe aseguró que está criando a su hijo para que entienda que, aunque existen distintos tonos de piel, todas las personas son iguales, alejándolo de cualquier tipo de estereotipo o pensamiento discriminatorio.

"Opino que amo a mi chocolate, y que lo estoy criando para que él sepa, sienta y sea consciente de que todos somos exactamente iguales"

Con sus palabras, Sara Uribe no solo marcó distancia de la polémica de Yina Calderón, sino que también envió un mensaje de respeto y conciencia sobre la diversidad que muchos de sus seguidores aplaudieron.

¿Cuáles fueron los comentarios que Yina Calderón lanzó en contra de La Jesuu?

Días atrás se viralizó en redes sociales un video en el que Yina Calderón, durante varias entrevistas, lanzó fuertes comentarios en contra de La Jesuu. La empresaria aseguró que la creadora de contenido tenía malos olores por falta de aseo personal y se refirió a ella de forma despectiva, incluso usando su tono de piel de manera ofensiva.

Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025.
Le llueven críticas a Yina Calderón por comentarios con La Jesuu. Foto | Canal RCN.

Algunas de las frases que utilizó fueron: “No es que me caiga mal, es que me da asco”, “esa m*lparida olía feo, era fastidiosa” y “no le recibiría ni siquiera un plato de comida, porque me da asco”.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El emotivo deseo del mánager de B-King en su propio cumpleaños Talento nacional

El emotivo deseo del mánager de B-King en su cumpleaños

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, cumplió años recientemente y conmovió con una emotiva petición en honor al cantante.

Yina Calderón confiesa su temor antes del Stream Fighters 4 Yina Calderón

Yina Calderón confesó su temor por Stream Fighters 4: “Mis papás están muy preocupados”

A pocos días de que el Stream Fighters 4 de inicio, Yina Calderón continúa expresando su temor de participar.

Caterin Escobar y Mario Yepes confirman su relación Caterin Escobar

¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes oficializan su relación amorosa? La foto lo confirmaría

La foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes en redes emociona a los fans al mostrarlos muy enamorados.

Lo más superlike

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

El cantante panameño Sech encabeza el cartel del Megaland 2025, que celebra 20 años de historia musical en Bogotá.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar