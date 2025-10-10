Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón confesó su temor por Stream Fighters 4: “Mis papás están muy preocupados”

A pocos días de que el Stream Fighters 4 de inicio, Yina Calderón continúa expresando su temor de participar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón confiesa su temor antes del Stream Fighters 4
Yina Calderón revela el verdadero motivo de su miedo al Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

En los últimos días, Yina Calderón se ha vuelto tendencia en redes sociales por las polémicas que ha protagonizado y por sus constantes declaraciones sobre el Stream Fighters, evento en el que ha manifestado en varias ocasiones no sentirse segura de participar, e incluso ha llegado a anunciar su retiro.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón tiene miedo de participar en Stream Fighters 4?

Yina Calderón ha dado de qué hablar en las últimas semanas por sus constantes cambios de opinión frente a su participación en el Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por el streamer colombiano Westcol.

Yina Calderón
A Yina Calderón no le importa el qué dirán | Foto del Canal RCN.

En repetidas ocasiones, la empresaria ha anunciado su retiro del evento deportivo luego de notar actitudes u opiniones de terceros relacionados con este. Una de las más comentadas en redes sociales surgió tras su encuentro con Westcol, donde aseguró haberse sentido incómoda por la forma en la que el streamer se dirigió a ella durante la conversación.

Artículos relacionados

Posteriormente, reapareció en redes sociales pasada de tragos, afirmando que no participaría en el enfrentamiento; sin embargo, horas más tarde se retractó. Actualmente, Yina ha manifestado que no competirá si asiste La Jesuu, influencer con quien sostiene una fuerte polémica a raíz de comentarios y afirmaciones despectivas.

Yina Calderón mostró cómo va su preparación para vencer a Andrea Valdiri en 'Stream Figthers 4'
Varios usuarios aseguran que Andrea Valdiri será la ganadora de su encuentro con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Ahora sumado a esto, mencionó recientemente que sus papás están preocupados por su participación en el evento y no sabe qué hacer.

“Les voy a contar un secreto: mi mamá está preocupada, mi papá está preocupado por el enfrentamiento, pero la persona más preocupada de todas es mi hermana Leonela. Entonces obviamente yo digo, señor bendito”

¿Contra quién se enfrentará Yina Calderón en el Stream Fighters 4?

Vale la pena destacar que Yina Calderón se enfrentará contra Andrea Valdiri, influenciadora barranquillera con quien ha tenido varios enfrentamientos virtuales a lo largo de los últimos años.

Artículos relacionados

Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y no solo contará con público en vivo, sino que también será transmitido por la plataforma de streaming Kick.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El emotivo deseo del mánager de B-King en su propio cumpleaños Talento nacional

El emotivo deseo del mánager de B-King en su cumpleaños

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, cumplió años recientemente y conmovió con una emotiva petición en honor al cantante.

Caterin Escobar y Mario Yepes confirman su relación Caterin Escobar

¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes oficializan su relación amorosa? La foto lo confirmaría

La foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes en redes emociona a los fans al mostrarlos muy enamorados.

Yina Calderón no se guardó nada y lanzó contundente mensaje a Westcol Yina Calderón

Yina Calderón arremetió sin filtros contra Westcol y lanzó dura afirmación sobre él

Yina Calderón volvió a encender la polémica con sus declaraciones, esta vez arremetiendo sin filtros contra Westcol.

Lo más superlike

Yuri Buenaventura Talento nacional

¡Yuri Buenaventura conquista Bogotá con dos noches de pura salsa!

El maestro Yuri Buenaventura regresa a Bogotá con dos fechas imperdibles que celebran la salsa, la vida y su legado musical.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar