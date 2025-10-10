Yina Calderón confesó su temor por Stream Fighters 4: “Mis papás están muy preocupados”

En los últimos días, Yina Calderón se ha vuelto tendencia en redes sociales por las polémicas que ha protagonizado y por sus constantes declaraciones sobre el Stream Fighters, evento en el que ha manifestado en varias ocasiones no sentirse segura de participar, e incluso ha llegado a anunciar su retiro.

¿Yina Calderón tiene miedo de participar en Stream Fighters 4?

Yina Calderón ha dado de qué hablar en las últimas semanas por sus constantes cambios de opinión frente a su participación en el Stream Fighters 4, el evento de boxeo organizado por el streamer colombiano Westcol.

A Yina Calderón no le importa el qué dirán | Foto del Canal RCN.

En repetidas ocasiones, la empresaria ha anunciado su retiro del evento deportivo luego de notar actitudes u opiniones de terceros relacionados con este. Una de las más comentadas en redes sociales surgió tras su encuentro con Westcol, donde aseguró haberse sentido incómoda por la forma en la que el streamer se dirigió a ella durante la conversación.

Posteriormente, reapareció en redes sociales pasada de tragos, afirmando que no participaría en el enfrentamiento; sin embargo, horas más tarde se retractó. Actualmente, Yina ha manifestado que no competirá si asiste La Jesuu, influencer con quien sostiene una fuerte polémica a raíz de comentarios y afirmaciones despectivas.

Varios usuarios aseguran que Andrea Valdiri será la ganadora de su encuentro con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Ahora sumado a esto, mencionó recientemente que sus papás están preocupados por su participación en el evento y no sabe qué hacer.

“Les voy a contar un secreto: mi mamá está preocupada, mi papá está preocupado por el enfrentamiento, pero la persona más preocupada de todas es mi hermana Leonela. Entonces obviamente yo digo, señor bendito”

¿Contra quién se enfrentará Yina Calderón en el Stream Fighters 4?

Vale la pena destacar que Yina Calderón se enfrentará contra Andrea Valdiri, influenciadora barranquillera con quien ha tenido varios enfrentamientos virtuales a lo largo de los últimos años.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y no solo contará con público en vivo, sino que también será transmitido por la plataforma de streaming Kick.