Ellos son los jurados de Miss Universe Colombia, el reality

Este es el jurado de Miss Universe Colombia, el reality, que llegará el 30 de agosto al Canal RCN.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jurado de Miss Universe Colombia, el reality
El jurado de Miss Universe Colombia, el reality. (Fotos del Canal RCN)

Miss Universe Colombia, el reality se estrenará en la pantalla del Canal RCN el sábado 30 de agosto con la conducción de Claudia Bahamón, quien estará al frente de este certamen de belleza nacional.

¿En qué consiste Miss Universe Colombia, el reality?

El Canal RCN asumió la convocatoria, producción, selección de candidatas y transmisión del evento, que reunirá a representantes de todos los departamentos del país para competir por el título de Miss Universe Colombia.

Gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality.
Gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality.

El programa mostrará de manera detallada el proceso de preparación de las concursantes, quienes deberán realizar retos semanales que definirán su progreso en la competencia.

Las participantes tendrán que ejecutar diversas pruebas en las que demostrarán sus capacidades y argumentarán por qué deben convertirse en la próxima Miss Universe Colombia e ir al anhelo certamen de Miss Universe 2025 en noviembre en Tailanda.

Las participantes serán evaluadas por tres jurados y el público, que también podrá votar por ellas.

¿Quiénes serán los jurados de Miss Universe Colombia, el reality?

Los jurados de Miss Universe Colombia, el reality serán las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar y el reconocido diseñador Hernán Zajar.

Jurados Miss Universe Colombia, el reality

Valerie Domínguez es conocida en el mundo del entretenimiento por haberse coronado como Señorita Colombia y haber representado al país en Miss Universo en el año 2006, donde se ubicó entre las 10 finalistas.

Además, se ha destacado en la farándula nacional como modelo, presentadora y actriz, siendo recordada por grandes producciones como "El último matrimonio feliz", "Un sueño lalmado salsa", "Hasta que la plata nos separe", entre otras.

Asimismo, cuenta con miles de seguidores en redes sociales por su contenido divertido en familia y sus tips de belleza y de vida saludable.

Andrea Tovar fue coronada como Señorita Colombia en el 2015 y representó al país en Miss Universo en 2016, donde logró el puesto de segunda finalista.

La chocoana estudió diseño industrial y producción de imagen fotográfica, sin embargo enfocó su carrera en el modelaje, la televisión y proyectos sociales.

De igual manera, es recordada por haber participado en MasterChef Celebrity, donde también demostró sus habilidades culinarias.

Por su parte, Hernán Zajar es uno de los diseñadores más reconocidos en Colombia, teniendo presencia en las mejores exposiciones de moda del país.

