Murió Kseniya Alexandrova, ex Miss Universo Rusia: esta fue su última publicación

Hace tan solo unos días, Kseniya Alexandrova compartió en sus redes sociales una reflexión que hoy cobra un valor aún más profundo. La Miss Universe Rusia 2017 ofreció consejos sobre las relaciones y la comunicación con los hombres, destacando la importancia de la claridad y la honestidad: “Si algo no te gusta, dilo con calma. Si quieres algo, exprésalo; no esperes que los demás adivinen”, escribió junto a una imagen en blanco y negro que capturó su elegancia natural.

¿Cómo fue el trágico accidente que marcó a Kseniya Alexandrova?

El mundo de la moda y la belleza quedó consternado con la noticia de su fallecimiento a los 30 años. Kseniya viajaba como copiloto en Tver, al noroeste de Moscú, cuando un alce irrumpió en la vía, impactó el vehículo y atravesó el parabrisas, provocándole lesiones graves en la cabeza. Tras ser trasladada de urgencia al hospital y recibir atención en la Unidad de Cuidados Intensivos, lamentablemente no sobrevivió.

¿Quién era Kseniya Alexandrova?

Nacida en Moscú el 12 de noviembre de 1994, Kseniya inició su trayectoria como modelo a los 19 años con la agencia Modus Vivendis. Paralelamente, desarrolló una sólida formación académica: se tituló en Finanzas y Crédito en 2016, estudió Cine y Televisión en 2020 y obtuvo un título en Psicología en 2022. Su camino en la belleza la llevó a ser Primera Vice-Miss Rusia en 2017, lo que la catapultó al certamen de Miss Universo en Las Vegas, donde destacó por su porte, preparación y carisma.

¿Qué opinó la agencia sobre la pérdida de Kseniya Alexandrova?

Modus Vivendis, agencia a la que pertenecía, emitió un comunicado expresando su profundo dolor: “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra colega y amiga, la modelo Kseniya Alexandrova”. Además, la organización Miss Universo envió su mensaje de condolencias, resaltando la huella imborrable que dejó su gracia, belleza y espíritu en la comunidad internacional de este certamen.

Kseniya Alexandrova, Miss Universe Rusia 2017, deja un legado de elegancia y sabiduría

¿Qué legado deja Kseniya Alexandrova en redes y en el corazón de sus seguidores?

Su última publicación, llena de consejos y reflexiones, se ha convertido en un recuerdo preciado para quienes la admiraban. La claridad y la honestidad, según Kseniya, son esenciales en cualquier relación, y esas enseñanzas ahora se leen con un valor especial, recordándonos que más allá de su belleza física, su inteligencia emocional y su cercanía con sus seguidores dejaron un legado duradero.

La inesperada partida de Kseniya Alexandrova ha generado conmoción, pero también ha permitido que su voz y sus consejos sigan inspirando a todos quienes la admiraban, recordando que su influencia trasciende la pasarela y las coronas.