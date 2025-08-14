Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
De Georgina a Grace Kelly: los anillos de compromiso más costosos de las famosas

De Georgina a Grace Kelly: descubre los anillos de compromiso más costosos y lujosos que las famosas han lucido con orgullo.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Georgina Rodríguez y otras celebridades lucen anillos de compromiso de lujo
Georgina Rodríguez y otras celebridades lucen anillos de compromiso de lujo y gran valor

Tras nueve años de relación y con una familia consolidada, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron un paso trascendental en su historia de amor: anunciaron su compromiso. La influencer compartió la noticia en Instagram con una imagen del impresionante anillo que ahora lleva en su mano, acompañada de un mensaje que enamoró a sus seguidores: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”

¿Qué hace cueva tan especial el anillo de Georgina?

La joya no solo destaca por la emotividad del momento, sino también por su valor y diseño. Se trata de un diamante ovalado de aproximadamente 40 quilates, estimado en seis millones de dólares. Con esta pieza, Georgina se une al selecto grupo de celebridades que poseen algunos de los anillos de compromiso más lujosos del planeta.

¿Quiénes integran la lista de los anillos más caros?

Encabezando la lista se encuentra a Grace Kelly. La princesa de Mónaco recibió un diamante de 10 quilates de Cartier, valorado en más de 40 millones de dólares, un verdadero emblema de elegancia y sofisticación.

A continuación, Elizabeth Taylor brilló con el diamante Krupp de 33,19 quilates , también de Cartier, entregado por Richard Burton. Su icónica piedra rectangular de corte Asscher alcanzaba un valor cercano a 8,8 millones de dólares.

Kim Kardashian ocupa otro lugar destacado: Kanye West le propuso matrimonio en 2013 con un diamante de 15 quilates diseñado por Lorraine Schwartz y, en 2016, mejoró la joya con una piedra de 20 quilates, valorada en más de ocho millones de dólares.

Beyoncé, por su parte, recibió de Jay-Z un anillo con esmeralda de 24 quilates diseñado por Lorraine Schwartz, estimado en cinco millones de dólares. Jennifer López, en su segundo compromiso con Ben Affleck, obtuvo un diamante verde de 8.5 quilates flanqueado por dos diamantes trapezoidales, diseñado por Tamara Rahaminov y Nicol Goldfiner, también con un valor aproximado de cinco millones de dólares.

¿Cómo se ordenan cave estos anillos según su valor?

Siguiendo el criterio de lujo y precio, Grace Kelly lidera la lista, seguida de Elizabeth Taylor, Kim Kardashian, Beyoncé y Jennifer López. Georgina Rodríguez se suma ahora a este selecto grupo con su diamante de seis millones de dólares, situándose entre los anillos más costosos de la historia de las celebridades.

¿Por qué cueva estas joyas se vuelven inolvidables?

Más allá de su valor monetario, cada anillo representa historias de amor únicas, momentos irrepetibles y un estilo que trasciende generaciones. Son símbolos de compromiso, lujo y, en muchos casos, de iconos culturales que permanecen en la memoria colectiva.

¿Qué cueva nos enseña el anillo de Georgina?

Con su diamante espectacular, Georgina no solo celebra un compromiso, sino que también marca un hito en el mundo de las joyas de celebridades. Su anillo se convierte en un referente de sofisticación y romance que seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo.

