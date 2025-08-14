Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alejandro Estrada comparte tierno recuerdo en el que aparece Dominica Duque | FOTOS

Alejandro Estrada comparte un tierno recuerdo en el que aparece Dominica Duque, despertando emoción entre sus seguidores en redes.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Alejandro Estrada revive recuerdos junto a Dominica Duque
Alejandro Estrada revive recuerdos junto a Dominica Duque y emociona a sus seguidores

Con la simpatía que siempre lo ha caracterizado, Alejandro Estrada volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías que despertaron la nostalgia y también la curiosidad de muchos. Este jueves 14 de agosto, el actor abrió el baúl de los recuerdos y publicó un carrete especial que generó conversación entre sus fans.

¿Qué compartió Alejandro Estrada en su más reciente publicación?

Siguiendo la tradición de “jueves de TBT”, el artista decidió mostrar 20 imágenes inéditas de distintos momentos vividos, acompañadas de un mensaje cargado de gratitud. En ellas, los seguidores pudieron ver desde instantes divertidos hasta retratos llenos de emoción, reflejando su cercanía con el público.

Alejandro Estrada revive recuerdos junto a Dominica Duque
Alejandro Estrada revive recuerdos junto a Dominica Duque y emociona a sus seguidores

¿Cómo reaccionaron los fans al ver a Alejandro Estrada junto a Dominica Duque?

Entre las imágenes, hubo dos que no pasaron desapercibidas: Alejandro Estrada aparece acompañado de la presentadora Dominica Duque. Quienes siguieron de cerca la temporada 2024 de MasterChef Celebrity Colombia recordaron que, tras su participación en el reality, ambos vivieron una relación que cautivó a muchos. Estas fotos, llenas de complicidad, fueron rápidamente detectadas por sus seguidores.

¿Por qué las fotos con Dominica Duque generaron tanto interés?

El detalle de verlos juntos en este carrete avivó los comentarios. Muchos usuarios llenaron la publicación con mensajes señalando que podría tratarse de una pista sobre una posible “segunda parte” de su historia, aunque, hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado nada. La atención se centró en la naturalidad con la que compartieron esos momentos en la cocina y fuera de ella.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre estas imágenes?

Fiel a su estilo, el actor no agregó más pistas que su mensaje inicial: “Fotos que nunca subí, un solo sentimiento: gratitud”. Su forma de recordar y agradecer sin dar explicaciones adicionales dejó todo a la interpretación de sus fans, quienes no dudaron en compartir sus propias memorias y anécdotas relacionadas con la pareja.

¿Qué deja esta publicación para los seguidores de Alejandro Estrada y Dominica Duque?

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que esta publicación reafirma el cariño que el público le tiene a Alejandro Estrada y el interés que aún despierta su vínculo con Dominica Duque. Las imágenes se convirtieron en una oportunidad para revivir momentos que marcaron a los televidentes y para confirmar que, en redes sociales, a veces una fotografía puede decir más que mil palabras.

