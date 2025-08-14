Sara Corrales y Damián Pasquini celebran su boda civil en Medellín | Primeras fotos

La historia de amor entre la actriz colombiana Sara Corrales y el empresario argentino Damián Pasquini ha dado un paso importante. Este jueves 14 de agosto, la pareja vendió su compromiso con una ceremonia civil en Medellín, rodeados de un ambiente lleno de alegría, antesala de lo que será un fin de semana de celebraciones.

¿Qué detalles reveló Sara Corrales de este día especial?

Desde la mañana, Sara compartió con sus momentos seguidores únicos que reflejaron su emoción y la complicidad que vive con Damián. Entre sus publicaciones destacó un instante divertido en el que él, con un toque de humor, apareció bailando con poca ropa, lo que provocó risas y un intercambio de palabras llenas de cariño.

Sara Corrales inicia una nueva etapa junto a Damián Pasquini con boda civil en Medellín

¿Cómo expresó Sara Corrales su felicidad?

En sus historias, la actriz mostró su entusiasmo diciendo que se sentía “feliz, tranquila y contenta” antes de dirigirse al lugar de la celebración. Entre risas, también comentando que aún no estaba arreglada, pero que eso no le impedía disfrutar cada segundo de la ocasión, brindando por lo que estaba por venir.

¿Quién es Damián Pasquini, el esposo de Sara Corrales?

Damián no pertenece al mundo de la actuación, pero ha ganado admiradores en redes por su elegancia y carisma. Es especialista en marketing y lidera una agencia tecnológica enfocada en análisis de datos para optimizar las compras en línea. Su perfil y su capacidad para dirigir proyectos lo han convertido en un referente en su campo.

¿Cómo nació la historia de amor de Sara Corrales y Damián?

El destino los unió en México , país donde Sara ha vivido y trabajado por más de una década. Allí descubrieron pasiones en común como los viajes, los deportes extremos y la vida al aire libre, lo que fortaleció un vínculo que creció de forma natural y profunda.

¿Cómo fue la pedida de mano de Sara Corrales?

Damián contó que, desde el primer encuentro, sintió que debía planear la propuesta. El momento llegó el 5 de octubre de 2024, durante una cena familiar en Medellín. Con palabras llenas de ternura y un anillo en mano, se arrodilló para pedirle a Sara que compartieran el resto de sus vidas. Ella, emocionada, respondió con abrazos y risas, marcando el inicio de una nueva etapa.

Esta boda civil es solo el comienzo, pues el sábado 16 de agosto celebrarán una ceremonia espiritual que reunirá a familiares y amigos de Colombia, Argentina y México, en lo que promete ser un evento inolvidable.