Taylor Swift y Travis Kelce podrían tener una banda de rock legendaria en su boda

Por medio de una carta pública, la banda legendaria sorprendió al ofrecerse a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Taylor Swift y Travis Kelce asisten a la final masculina entre el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Jannik Sinner en el decimocuarto día del Abierto de Estados Unidos
La pareja de celebridades recibieron una propuesta imposible de rechazar. (Foto: AFP/ Timothy A. Clary)

Tras anunciarse la boda de la cantante estadounidense Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, una legendaria banda de rock sorprendió al publicar una carta en la que solicita tocar en su gran día.

¿Cuál es la banda de rock que pidió a Taylor Swift tocar en su boda?

Se trata de los 'Foreigner', una icónica banda de rock formada en 1976 por el guitarrista Mick Jones y el vocalista Lou Gramm, conocida por fusionar el rock británico con influencias estadounidenses.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, que la banda solicitó formalmente a la intérprete de 'Fortnight' que deseaban darle un regalo de boda, tocando para el día de su ceremonia nupcial.

Querida Taylor Swift y Travis Kelce, sabemos lo que es el amor. Nos tomó 40 años descubrirlo… y ahora ustedes también lo han hecho. Por favor, acepten esto como nuestra oferta formal para ser su banda de bodas. Los mejores deseos, Foreigner.

El mensaje, que fue escrito en un fondo verde menta y en letras naranjas, llamó la atención de los fans de la artista de 35 años, pues sin duda hace referencia la estética de 'The Life of a Showgirl', un proyecto actoral el cual la cantante hace parte.

¿Qué respuesta le dio Taylor Swift y Travis Kelce a la banda de rock que se ofreció a tocar en su boda?

Aunque Taylor y Travis anunciaron recientemente su compromiso, aún no han revelado la fecha oficial de la boda, ni se han pronunciado sobre el ofrecimiento que les ha hecho la banda de rock.

Pero no cabe duda, que tal vez consideren su propuesta, debido a que la famosa banda es reconocida mundialmente por su balada 'I Want to Know What Love Is', que los llevó en los años 80 a posicionarse en los Billboard Hot 100 como un himno romántico.

Travis Kelcer y Taylor Swift se abrazan durante el Super Bowl LVIII 2024
La banda de rock sorprendieron en redes al pedirle a Taylor Swift y Travis Kelce poder tocar el día de su boda. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

¿Cuándo se comprometieron Taylor Swift y Travis Kelce?

El pasado 26 de agosto de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron en sus redes sociales que contraerían matrimonio.

Taylor Swift y Travis Kelce celebran que los Kansas City Chiefs derrotaron a loscBuffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field
Taylor Swift y Travis Kelce dieron a conocer su compromiso con unas emotivas fotos en redes sociales. (Foto: David Eulitt/Getty Images/AFP)

En las imágenes compartidas por ambos, se les ve radiantes y abrazados, mostrando la complicidad y felicidad que los une, mientras fanáticos de todo el mundo reaccionaban con entusiasmo y mensajes de felicitación.

La publicación rápidamente se volvió viral, consolidando este momento como uno de los más comentados del año en plataformas digitales.

