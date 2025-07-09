Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma fue detenido por tránsito en Medellín mientras estrenaba su único y nuevo Ferrari | VIDEO

El cantante se vio obligado a detener su nuevo Ferrari mientras las autoridades realizaban el procedimiento correspondiente de tránsito.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Maluma asiste a Maluma Live desde el Teatro en Virgin Hotels Las Vegas
Maluma estrenó su único y nuevo Ferrari y un día después fue detenido por las autoridades de tránsito en Medellín. (Foto: AFP/ Mike Coppola)

Después de presumir su nuevo Ferrari Purosangue personalizado en un exclusivo tono menta en redes sociales, Maluma se volvió tendencia tras ser captado en video mientras era intervenido por las autoridades de tránsito en Medellín.

¿Cuál es el video en el que detienen a Maluma en su nuevo Ferrari?

El video, que circula en redes sociales y es tendencia, muestran al intérprete de 'Felices los 4' estacionado a un costado de una importante vía de la ciudad de Medellín, mientras agentes de tránsito los inspeccionan.

Allí se puede observar, que el cantante paisa ha descendido de su vehículo y tras responder a las preguntas de los agentes vuelve al volante mientras la puerta del baúl del mismo se cierra automáticamente.

¿Por qué la policía de tránsito detuvo a Maluma en su nuevo Ferrari en Medellín?

Hasta el momento el cantante no ha dado a conocer en redes sociales el motivo por el cual fue detenido, todo parece indicar que se trató solo de una verificación de rutina.

Maluma en la gala de los premios Playing For Change 2023 Impact Awards
Maluma generó todo tipo de comentarios en redes a causa del video donde lo detienen en su nuevo Ferrari. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

¿Qué comentarios surgieron en redes por la detención de Maluma en su Ferrari en Medellín?

Como era de esperarse, el curioso momento que vivió el artista de 31 años, no pasó desapercibido y varios usuarios lo tomaron con mucho humor, donde expresaban que ni un lujoso auto se salvaba de los agentes de tránsito, y además le manifestaban al cantante que nunca se deja de ser montañero.

Asimismo, otros usuarios dejaron ver su gesto de agradecimiento con dichas autoridades al no hacer distinciones.

Maluma asiste a la Gala Met 2023
Maluma dejó ver en sus redes sociales su alegría de tener un Ferrari único. (Foto: AFP/ Theo Wargo)

¿Cuánto cuesta el Ferrari de Maluma y qué modelo es?

El Ferrari que ha adquirido el antioqueño es un modelo único y personalizado que cuenta con un motor V12 de 6,5 litros y 725 caballos de fuerza, tracción total y capacidad para superar los 310 km/h.

De acuerdo con fuentes cercanas a los diseños de la marca italiana, el vehículo del colombiano habría sido adquirido por 400.000 dólares, lo que equivaldría en pesos colombianos a 1.500 millones.

