Miss Universe Colombia 2025: así lucía Miss Bogotá, Mariana Morales, en su infancia

En Miss Universe Colombia el reality, programa que busca encontrar a la mujer más hermosa y con todas las cualidades necesarias para representar al país en el certamen de belleza más importante del mundo, la candidata por la ciudad de Bogotá, la capital, no solo llama su atención por su belleza y carisma, sino también por su identidad de género, pues es la única mujer trans en el concurso.

Su nombre es Mariana Morales y los jurados muchas veces han quedado sorprendidos con su personalidad y disposición. Ahora bien, en el capítulo de este sábado 6 de septiembre, en el cual la prueba que tuvieron que pasar tenía que ver con la actuación comercial, vimos una pequeña cápsula de información de la candidata y la pudimos conocer un poco mejor.

¿Cómo fue la infancia y la adolescencia de Mariana al ser una mujer trans?

Mariana no solo nos contó que su familia, compuesta por sus papás, sus hermanas y su abuela; son su gran pilar, sino también lo difícil que fue para ella prácticamente todo su pasado: tanto su infancia como su adolescencia.

Y es que no se trataba solamente de la segregación y el bull**ng que vivió por su forma de ser muy femenina cuando aún lucía como niño, sino también del proceso por el que tuvo que pasar en la adolescencia hasta llegar a lo que ella llamó “el momento más feliz de su vida”: su cirugía de reasignación de s3xo.

“Me rechazaban, no estaban conmigo. Sufrí muchas veces 4gr3sión por parte de algunos compañeros” comentó la modelo en el programa.

Foto del Canal RCN | Miss Bogotá fue rechazada en su infancia.

¿Cuáles son los aspectos más positivos en la vida de Miss Bogotá?

Un punto positivo de esta historia es que Mariana, según ella cuenta, siempre fue apoyada por su familia con todos estos sentimientos que vivía y gracias a ese soporte es que ha podido llegar tan lejos en su carrera como modelo.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia, el reality: así se veía el rostro de Vanessa Pulgarín hace 10 años

Al final de su cápsula informativa, Mariana explica aquellos valores con los que se identifica como el amor y la humanidad. Además, explicó que no solo ha estudiado modelaje, sino que también es psicóloga y estas profesiones le han ayudado a tener más seguridad en sí misma y en lo que es como persona, algo que su pasado le había arrebatado un poco.