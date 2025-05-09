Miss Universe Colombia, el reality: Amazonas debutó como influencer y dijo que "pasaron cosas"

Rebeca Castillo, la representante de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, ha capturado el interés de los internautas por su peculiaridad frente a las pantallas de TV.

Artículos relacionados Valentina Taguado Valentina Taguado se ausentó en MasterChef Celebrity y recibirá castigo: esta es la razón

¿Por qué Amazonas llama la atención en Miss Universe Colombia, el reality?

Uno de los motivos por los que la Miss Amazonas fue tendencia en la transmisión de los primeros capítulos del reality fue porque no está del todo preparada para el formato, pero eso a ella no le ha importado y ha demostrado que anhela avanzar lo más que pueda.

En efecto, las opiniones respecto a la joven de 19 años están divididas. Entonces, ella misma empezó a aparecer en redes sociales y aceptó que hay acciones que ella hace en el formato de las que no se siente orgullosa, pero, como no se puede devolver el tiempo, va a aprovechar este foco mediático para obtener reconocimiento.

Rebeca Castillo en Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, la representante del departamento del sur del país había dado a conocer su anhelo de convertirse en influencer y ahora, entre lo más nuevo, debutó y lo hizo realidad.

Artículos relacionados Selección Colombia Los memes y reacciones que dejó la victoria de Colombia contra Bolivia ¡Al Mundial!

¿Cómo fue el debut de Rebeca Castillo, Miss Amazonas, como influencer?

Ahora abundan distintos videos de Rebeca Castillo en redes sociales. Desde las primeras horas de la mañana, la joven grabó un video y expresó que es una persona normal, así que por eso no se maquilló.

Aunque precisó que no está en Miss Universe Colombia, el reality, porque quería ser influencer, se le cumplió el sueño y no iba a desaprovechar la puerta que le abrieron en la producción del Canal RCN.

"Nunca esperé que me aceptaran en el reality; de hecho, fui allá sin pensar y creí que iba a competir con otra persona... Pasaron cosas", comunicó.

¿Qué va a hacer Amazonas tras terminarse Miss Universe Colombia, el reality?

Según la participante de Miss Universe Colombia, también se están inventando cuentas en las plataformas de interacción social a su nombre. Por ende, pidió a los internautas que no se dejen engañar.

Además, detalló que tras terminarse el reality va a continuar con su preparación para volver a representar a su departamento, pero en cinco o cuatro años.

"Quiero un tiempo para prepararme y hacer las cosas de buena manera", concluyó.

Rebeca Castillo cumplió su sueño en Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia Amazonas rompió el silencio de su participación en Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Puedes revivir Miss Universe Colombia, el reality, descargando la app del Canal RCN. ¡Es gratis!, clic aquí.