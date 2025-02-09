Amazonas rompió el silencio de su participación en Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Tras el estreno de Miss Universe Colombia, el reality, una de las participantes que más ha sido mencionada es Rebeca Castillo, representante oficial de Amazonas.

¿Por qué Amazonas, de Miss Universe Colombia, el reality, ha dado para hablar?

Miss Amazonas resultó siendo tendencia por su forma de ser, ya que rompe los esquemas tradicionales de este tipo de concursos de belleza. En efecto, son distintas las opiniones que hay acerca de la joven de 19 años.

Fue tanto el 'boom' en las plataformas que la misma representante del departamento que se ubica al sur del país rompió el silencio. Mediante un video, Rebeca apareció dando su opinión respecto a su participación en Miss Universe Colombia, el reality.

Ella es Rebeca Castillo, Miss Amazonas | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Rebeca Castillo sobre su participación en Miss Universe Colombia, el reality?

De acuerdo con Rebeca, ha pagado las consecuencias de haberse presentado a un formato para el que aún no estaba preparada, de modo que, admitió sus falencias.

"Debo decir que no todo el mundo admite sus errores, no todo el mundo admite que se equivocó y yo admito que me equivoqué... Muchas de las cosas que yo he hecho me dan 'cringe', me da pena... Algo que yo quiero que ustedes entiendan es que yo no soy miss perfección, nunca voy a ser miss perfección", expresó.

Sumado a lo anterior, Miss Amazonas comunicó que acepta las críticas que se han gestado ante ella, ya que así lo aprendió gracias a una persona muy importante en su vida.

Inclusive, la joven recalcó que muchas de las cosas que hará en próximos capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, no son las mejores, pero no puede retroceder el tiempo.

Miss Universe Colombia, el reality, tendrá 10 capítulos | Foto del Canal RCN.

¿Qué quiere hacer Miss Universe en un futuro?

Además, Rebeca reveló su interés por dedicarse a las redes sociales, es decir, ser una influenciadora.

"Me voy a volver a una influencer porque algo que he aprendido en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas, y cuando la vida te da limones tienes que hacer limonada, tienes que exprimir la limonada... Si no me quieren por mi físico, que está difícil, quiéranme por mi personalidad, que yo sé que es rara, pero ajá, con ustedes: Rebeca Castillo", concluyó Miss Amazonas.

