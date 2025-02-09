Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Amazonas rompió el silencio de su participación en Miss Universe Colombia, el reality | VIDEO

Rebeca Castillo expresó su anhelo de ser influencer y dijo que se equivocó en Miss Universe Colombia, el reality.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Rebeca Castillo
Amazonas rompió el silencio de su participación en Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Tras el estreno de Miss Universe Colombia, el reality, una de las participantes que más ha sido mencionada es Rebeca Castillo, representante oficial de Amazonas.

Artículos relacionados

¿Por qué Amazonas, de Miss Universe Colombia, el reality, ha dado para hablar?

Miss Amazonas resultó siendo tendencia por su forma de ser, ya que rompe los esquemas tradicionales de este tipo de concursos de belleza. En efecto, son distintas las opiniones que hay acerca de la joven de 19 años.

Fue tanto el 'boom' en las plataformas que la misma representante del departamento que se ubica al sur del país rompió el silencio. Mediante un video, Rebeca apareció dando su opinión respecto a su participación en Miss Universe Colombia, el reality.

Rebeca Castillo
Ella es Rebeca Castillo, Miss Amazonas | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Rebeca Castillo sobre su participación en Miss Universe Colombia, el reality?

De acuerdo con Rebeca, ha pagado las consecuencias de haberse presentado a un formato para el que aún no estaba preparada, de modo que, admitió sus falencias.

"Debo decir que no todo el mundo admite sus errores, no todo el mundo admite que se equivocó y yo admito que me equivoqué... Muchas de las cosas que yo he hecho me dan 'cringe', me da pena... Algo que yo quiero que ustedes entiendan es que yo no soy miss perfección, nunca voy a ser miss perfección", expresó.

Sumado a lo anterior, Miss Amazonas comunicó que acepta las críticas que se han gestado ante ella, ya que así lo aprendió gracias a una persona muy importante en su vida.

Artículos relacionados

Inclusive, la joven recalcó que muchas de las cosas que hará en próximos capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, no son las mejores, pero no puede retroceder el tiempo.

Miss Universe Colombia, el reality
Miss Universe Colombia, el reality, tendrá 10 capítulos | Foto del Canal RCN.

¿Qué quiere hacer Miss Universe en un futuro?

Además, Rebeca reveló su interés por dedicarse a las redes sociales, es decir, ser una influenciadora.

"Me voy a volver a una influencer porque algo que he aprendido en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas, y cuando la vida te da limones tienes que hacer limonada, tienes que exprimir la limonada... Si no me quieren por mi físico, que está difícil, quiéranme por mi personalidad, que yo sé que es rara, pero ajá, con ustedes: Rebeca Castillo", concluyó Miss Amazonas.

Artículos relacionados

Revive los capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, descargando la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Evaluna y Camilo Echeverry Camilo

Camilo le cortó el pelo a Evaluna, así luce ahora

Así fue el cambio de look que le hizo el artista Camilo a su esposa Evaluna Montaner.

Karina García, Valentino Karina García

Valentino causa ternura tras enaltecer a su mamá Karina García en transmisión en vivo

Valentino le dio unas inesperadas palabras a su mamá que la llenaron de amor y conquistó a sus seguidores.

Ornella Sierra Ornella Sierra

Ornella Sierra confesó lo que exige en su próxima relación tras polémica

Ornella Sierra compartió sus nuevas condiciones para estar en una relación tras su polémica.

Lo más superlike

Cinta negra Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció un integrante de un reconocido programa matutino

Falleció un miembro clave de un reconocido programa matutino, dejando un gran legado entre colegas y televidentes.

Descansar es una necesidad fisiológica, no un lujo, según expertos en salud mental. Salud

¿Te sientes culpable por descansar? La psicología lo explica, estas son las razones

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más