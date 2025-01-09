¿Por qué Amazonas es el centro de atención en Miss Universe Colombia, el reality?

Tras el estreno de Miss Universe Colombia, el reality, las candidatas oficiales de cada departamento comenzaron a ser mencionadas en redes sociales. Una de ellas es Rebeca Castillo, representante de Amazonas.

¿Por qué la representante de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, es tendencia?

Con 19 años, Rebeca llegó a marcar una diferencia en la competencia presentada por Claudia Bahamón y por eso es que empezó a ser replicada en las plataformas digitales, especialmente x (antes Twitter).

Resulta que la representante de Amazonas ha sido muy espontánea en Miss Universe Colombia. Sin importarte el qué dirán, la estudiante universitaria ha expresado que en su pasado la han tachado y eso a ella no le importa.

Rebeca Castillo, Miss Amazonas | Foto del Canal RCN.

La forma de ser de la joven y otros aspectos han hecho que hasta algunos expresen que van a votar por ella, pues está haciendo reality y entreteniendo. Sin embargo, las posturas están divididas porque algunos opinan que la candidata no está preparada, pero lo cierto es que el formato se diseñó para que cualquiera pueda participar.

Es tanto el furor que generó Amazonas, que resultó siendo tendencia número tres en X. Lo cierto de todo es que está cumpliendo su sueño, de modo que han dicho que esperan que aproveche esta oportunidad al máximo con su carisma.

¿Qué sucedió en el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality?

En el segundo capítulo de Miss Universe Colombia, el reality, empezaron las posiciones. Todas las candidatas van a competir en distintos retos y se ubicarán en una posición del 1 al 29; eso irá cambiando capítulo tras capítulo.

Antes de la final, las participantes que ocupen los primeros 16 puestos son las que van a competir definitivamente por la corona de Miss Universe Colombia en vivo.

Miss Universe Colombia, el reality, es presentado por Claudia Bahamón | Foto del Canal RCN.

Por el momento, la representante que va liderando es Dayana Ángulo, Miss Casanare, mientras que, la mujer que ocupa la última casilla es Carolina Hernández, Miss Tolima.

En cuanto a Amazonas, Rebeca Castillo ocupa el penúltimo puesto, es decir, el número 28, razón por la que en redes sociales se comenta que la competencia más potente, por ahora, está entre Tolima y Amazonas.

Puedes revivir los capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.