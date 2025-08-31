Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

El periodista Alberto Padilla falleció mientras compartía con sus amigos. Una colega suya dio a conocer detalles de lo ocurrido.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Murió el periodista Alberto Padilla
Amiga del periodista Alberto Padilla confirmó su fallecimiento. (Foto Freepik)

El mundo del periodismo está de luto tras revelarse que el periodista mexicano Alberto Padilla falleció este fin de semana.

¿Cuáles fueron las causas de muerte del periodista Alberto Padilla?

El periodista Alberto Padilla falleció a los 60 años, según confirmó una de sus mejores amiga en la mañana del 30 de agosto, la periodista Glenda Umaña.

Amanezco totalmente en shock. Enterándome de la noticia del descanso eterno de nuestro querido amigo Alberto Padilla.

La periodista costarricense compartió un estremecedor mensaje en sus redes sociales en donde se despidió de su colega mexicano Alberto Padilla.

Según contó Glenda, el periodista se encontraba departiendo con amigos el fin de semana cuando empezó a sentir un fuerte malestar que derivó en un ataque fulminante al corazón.

Anoche estaba disfrutando con sus amigos acá y se sintió mal. Lo llevaron al hospital y falleció de un ataque fulminante del corazón.

La periodista aseguró que Alberto Padilla era una persona saludable, que hacía ejercicio con frecuencia y que amaba jugar golf, por lo que se mostró extrañada de las causas de su muerte.

¿Quién era el periodista mexicano Alberto Padilla?

Padilla consolidó una carrera en el periodismo de admirar siendo todo un referente comunicativo y uno de los rostros más destacados de la famosa cadena de CNN En Español.

Precisamente, en esta cadena de televisión se conoció con su colega costarricense Glenda Umaña, quien recordó en su mensaje ese momento 28 años atrás.

Nos conocimos en 1997 cuando ambos fuimos parte del grupo de periodistas y presentadores que fundó CNN EN ESPAÑOL y donde fue sumamente exitoso con su programa “Economía y Finanzas".

Aunque su reconocimiento se dio en dicha cadena estadounidense, el mexicano se había mudado ocho años atrás a Costa Rica, país en el que siguió ejerciendo su profesión y en el que trabajaba en el programa radial "A las cinco con Alberto Padilla" en la Cadena Radial Costarricense (CRC).

¿Cómo han reaccionado en redes al fallecimiento del periodista Alberto Padilla ?

El periodista tenía dos hijos quienes vivían en Atlanta, Estados Unidos, así lo reveló la periodista Glenda Umaña.

Oro especialmente por sus dos hijos adorados quienes viven en Atlanta y de quienes estaba sumamente orgulloso.

Asimismo, muchos colegas y seguidores del reconocido periodista han estado reaccionando a través de redes sociales en donde han expresado su tristeza ante la sorpresiva muerte del comunicador.

