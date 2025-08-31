Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Epa Colombia genera preocupación al publicar video de su hija llorando

Martha Rojas, compartió un video de su hija Epa Colombia y le envió conmovedor mensaje de ánimo ¡Yina Calderón Reaccionó!

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mamá de Epa Colombia preocupa a sus fans
Martha Rojas le envió mensaje a Epa Colombia. (Fotos Canal RCN)

El nombre de Epa Colombia se ha apoderado de las tendencias recientemente luego de un video publicado por su mamá, Martha Rojas, en redes sociales.

¿Cuál fue el video que publicó la mamá de Epa Colombia llorando?

La mamá de Epa Colombia publicó un video en las últimas horas que preocupó, conmovió y generó dudas en los seguidores de su hija ya que en este se mostraba a la influenciadora llorando.

En el audiovisual publicado por Martha Rojas se observa a la influenciadora Daneidy Barrera mirando a la cámara con sus ojos aguados y algunas lágrimas caen en su rostro como si acabase de llorar.

En el video la influenciadora mira hacia la cámara haciendo diferentes gestos y también se deja ver con la mirada hacia el horizonte mostrándose pensativa sin expresar ninguna palabra.

Mamá de Epa Colombia habló de la salida de su hija de la cárcel
Martha Rojas publicó emotivo video de Epa Colombia. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje de la mamá de Epa Colombia para su hija?

Junto al audiovisual la mamá de Epa Colombia compartió un emotivo mensaje en el que le expresó a su hija que tuviera fe en este difícil momento porque Dios era el único que la podría ayudar.

Martha Rojas le expresó a Daneidy que con fe pronto ella saldría de la cárcel y podría volverse a reunir con ella, su pareja y su hija.

Pronto hija todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes él es justicia divina ya lo verás.


Un mensaje que provocó preguntas en sus seguidores y también conmovió a varios de ellos, quienes empezaron a preguntarse si pasaba algo con Epa Colombia y también si había alguna novedad en su condena.

Cabe recordar que semanas atrás, la influenciadora Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Escuela de Carabineros de la Policía.

Yina Calderón reaccionó al video publicado por la mamá de Epa Colombia

Este video de la mamá de Epa Colombia ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde muchos internautas se han unido a pedir la libertad de la influenciadora.

Asimismo, Yina Calderón, gran amiga de la influenciadora reaccionó al audiovisual de su amiga llorando y el mensaje de Martha Rojas.

Yina Calderón se mostró afectada por el video y colocó varias caras llorando, dejando ver su tristeza por la situación de su amiga Epa Colombia.

