Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pipe Bueno hizo reveladora confesión sobre Jessica Cediel tras polémica con Luisa W

El cantante Pipe Bueno reveló la promesa que hizo cuando estaba con Jessica Cediel y que lo marcó para siempre.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Pipe Bueno hizo revelación de Jessica Cediel
Pipe Bueno contó detalle de su relación con Jessica Cediel. (Fotos Canal RCN y AFP: Gustavo Caballero)

El cantante Pipe Bueno se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego se viralizaran unas declaraciones suyas sobre su relación con Jessica Cediel.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la revelación que hizo Pipe Bueno sobre su relación con Jessica Cediel?

El cantante en los últimos días se había visto envuelto en toda una polémica por una estrategia de publicidad con Luisa Fernanda W en la que hicieron creer a sus seguidores que habían terminado.

Tras revelarse que era una estrategia de marketing la pareja ha sido duramente criticada en redes sociales y sus nombres no han parado de ser tendencia.

Precisamente, en medio de esto salieron a la luz unas declaraciones del artista de música popular en las que habló de una promesa que hizo durante su relación con Jessi Cediel.

Jessica Cediel asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2023 en el Watsco Center.
Pipe Bueno habló de su relación con Jessica Cediel y la promesa que hizo. (Foto: Rodrigo Varela)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la promesa que hizo Pipe Bueno durante su relación con Jessica Cediel?

Pipe Bueno estuvo conversando con el influenciador Cris Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su pódcast "40grados".

Allí el artista contó que mientras estaba con Jessica Cediel pasó uno de los momentos más difíciles de su vida y fue cuando su abuelo paterno se complicó de salud, hasta el punto que lo llamaron a despedirse de él.

Yo duré un año sin hacer el delicioso. Se iba a morir mi padre paterno, que hoy día vive. Eso fue hace unos 14 años cuando yo estaba con Jessica Cediel.

El médico me lo pasó al teléfono y me dijo: ‘Despídete. Lo vamos a operar y no creemos que se va a salvar’. Y yo no me alcancé a despedir.

Pipe contó que, su abuelo le pidió el favor que cuidara a su mamá y nieta, algo que según el artista lo derrumbó y lo marcó, por lo que apegado a su fe se fue a la capilla y le hizo una promesa a Dios a cambio que se salvara su abuelo.

Papá Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sex*’.

El artista asegura que cumplió un año de celibato y que aunque Jessi Cediel respetó su decisión fue algo complejo en su relación.

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron Pipe Bueno y Jessica Cediel?

El cantante y la presentadora estuvieron juntos desde 2011 hasta mediados de 2017, siendo una de las parejas más habladas y comentadas dentro de la farándula nacional.

Aunque se mostraban estables y sólidos, de un momento para otro empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes y en eventos públicos, lo cual encendió las alarmas.

Tras varios meses de rumores, la pareja confirmó que ya no estaban juntos y aseguraron que fue una ruptura en buenos términos tras no poder compartir tanto tiempo por sus compromisos laborales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón le gusta Westcol Yina Calderón

Yina Calderón reveló que le gusta Westcol: "No me importa la plata"

La empresaria Yina Calderón hizo inesperada confesión sobre lo que siente por el streamer Westcol.

¿Brujería en el amor? Yeferson Cossio revela lo que le hizo su expareja Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló que su expareja le hizo brujería: “yo la confronté”

Yeferson Cossio sorprendió al revelar que una de sus exparejas le había hecho brujería: contó Tenebroso detalle.

¿Quién es Wendel Luis Gnoatto, prometido de Tatiana Franko? Talento nacional

Él es Wendel Luis Gnoatto, el brasileño que se casará con la presentadora Tatiana Franko

Tatiana Franko fue paciente de su ahora prometido, Wendel Luis Gnoatto, con quien empezó una relación en 2020.

Lo más superlike

Karol G en el Vaticano Karol G

Karol G cantará en el Vaticano, será la primera latina en hacerlo

Detalles de la presentación que realizará la artista Karol G en la santa sede organizado por el Papa León XIV.

Mariana Morales Ospina Miss Universe Colombia

Ella es Mariana Morales Ospina, la primera mujer transgénero en competir en Miss Universe Colombia

Un imitador de Justin Bieber terminó vetado de por vida tras causar una millonaria pérdida en un bar de Las Vegas. Justin Bieber

Un hombre se hizo pasar por Justin Bieber en Las Vegas y causó una pérdida millonaria

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón