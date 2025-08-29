Pipe Bueno hizo reveladora confesión sobre Jessica Cediel tras polémica con Luisa W

El cantante Pipe Bueno se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego se viralizaran unas declaraciones suyas sobre su relación con Jessica Cediel.

¿Cuál fue la revelación que hizo Pipe Bueno sobre su relación con Jessica Cediel?

El cantante en los últimos días se había visto envuelto en toda una polémica por una estrategia de publicidad con Luisa Fernanda W en la que hicieron creer a sus seguidores que habían terminado.

Tras revelarse que era una estrategia de marketing la pareja ha sido duramente criticada en redes sociales y sus nombres no han parado de ser tendencia.

Precisamente, en medio de esto salieron a la luz unas declaraciones del artista de música popular en las que habló de una promesa que hizo durante su relación con Jessi Cediel.

Pipe Bueno habló de su relación con Jessica Cediel y la promesa que hizo. (Foto: Rodrigo Varela)

¿Cuál fue la promesa que hizo Pipe Bueno durante su relación con Jessica Cediel?

Pipe Bueno estuvo conversando con el influenciador Cris Pasquel, exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su pódcast "40grados".

Allí el artista contó que mientras estaba con Jessica Cediel pasó uno de los momentos más difíciles de su vida y fue cuando su abuelo paterno se complicó de salud, hasta el punto que lo llamaron a despedirse de él.

Yo duré un año sin hacer el delicioso. Se iba a morir mi padre paterno, que hoy día vive. Eso fue hace unos 14 años cuando yo estaba con Jessica Cediel.

El médico me lo pasó al teléfono y me dijo: ‘Despídete. Lo vamos a operar y no creemos que se va a salvar’. Y yo no me alcancé a despedir.

Pipe contó que, su abuelo le pidió el favor que cuidara a su mamá y nieta, algo que según el artista lo derrumbó y lo marcó, por lo que apegado a su fe se fue a la capilla y le hizo una promesa a Dios a cambio que se salvara su abuelo.

Papá Dios, sácalo con vida y te prometo lo que a mí más me cuesta, que es el licor y el sex*’.

El artista asegura que cumplió un año de celibato y que aunque Jessi Cediel respetó su decisión fue algo complejo en su relación.

¿Por qué terminaron Pipe Bueno y Jessica Cediel?

El cantante y la presentadora estuvieron juntos desde 2011 hasta mediados de 2017, siendo una de las parejas más habladas y comentadas dentro de la farándula nacional.

Aunque se mostraban estables y sólidos, de un momento para otro empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes y en eventos públicos, lo cual encendió las alarmas.

Tras varios meses de rumores, la pareja confirmó que ya no estaban juntos y aseguraron que fue una ruptura en buenos términos tras no poder compartir tanto tiempo por sus compromisos laborales.