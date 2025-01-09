Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La razón por la que Marcela Reyes no ha expuesto supuesto engaño de su ex y Karina, ¿hablaron?

Marcela Reyes expresó que tarde o temprano todo saldrá a la luz en contra de Karina García y su exesposo, B-King.

Marcela Reyes, B-King, Karina García
La razón por la que Marcela Reyes no ha expuesto supuesto engaño de su ex y Karina

Meses atrás, la DJ y empresaria Marcela Reyes había desatado una polémica al dar declaraciones en las que dijo que entre su examiga Karina García y su exesposo, el artista conocido como B-King, se habría dado un romance.

¿Marcela Reyes habló con Karina García y su exesposo, B-King?

Las palabras de Reyes se viralizaron, pues expresó que tenía pruebas, pero es el momento en el que no han salido a la luz. Por su parte, Karina y B-King detallaron que eso no es así.

No se sabe a quién creerle, pero entre lo más reciente, el tema volvió a tomar relevancia porque la DJ dio una entrevista estilo podcast en Emfuror en las que comentó el motivo por el que no ha mostrado las pruebas en contra de Karina García.

De acuerdo con Marcela Reyes, ha tenido diversas conversaciones con su excompañero sentimental, pero ella le dio la palabra de que no iba a sacar las cosas a la esfera pública.

Marcela Reyes
Marcela Reyes dice tener aparentes pruebas contra Karina García

"Acá hay una realidad y Dios sabe que la estoy diciendo y él (B-King) sabe que lo estoy diciendo... Yo he hablado con él y no una vez, varias veces, él no me ha buscado para decirme que volvamos, pero sí hemos tenido conversaciones... Hemos hablado de todo un poquito, hemos hablado demasiado, y hay cosas que yo tengo en mi teléfono que vuelvo y lo repito: Dios lo sabe", recalcó.

¿Por qué Marcela Reyes no ha publicado las pruebas que dice tener?

Marcela Reyes comentó que no ha sacado las pruebas porque dio su palabra y para ella eso es más valioso que cualquier papel firmado.

De hecho, uno de los entrevistadores leyó las aparentes pruebas, una de estas de lo que sería una comprometedora conversación en chat.

Para Marcela, solo es cuestión de tiempo para que todo se haga público.

Karina García
Karina García desmintió a Marcela Reyes, pero su examiga sigue en contra

"Hay una cantidad de cosas, pero, vuelvo y les digo... Todo en su momento pasará, estoy acostumbrada a que la gente opine porque finalmente de eso vivimos, hay que seguir para adelante", sentenció.

En conclusión, queda por esperar si en algún momento todo sale a la luz, pues la polémica sigue siendo una incógnita.

