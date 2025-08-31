Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esposo de Aida Victoria Merlano ratifica el amor por su hijo con tierna fotografía

Juan David Tejada, el esposo de Aida Victoria Merlano, apareció con su bebé y escribió emotivo mensaje.

Una de las parejas que ha dado para hablar es la conformada por la influenciadora Aida Victoria Merlano y su esposo, el empresario Juan David Tejada. El motivo de esto se debe al nacimiento de su bebé Emiliano, el pasado 29 de julio.

¿Qué ha pasado tras el nacimiento del bebé de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

El embarazo de Aida Victoria Merlano fue de los más seguidos en redes sociales. Junto a ella, su esposo la apoyó en todo momento porque la creadora de contenido no la pasó del todo bien.

No obstante, Emi, como le dicen sus padres de cariño, tuvo un nacimiento sin ninguna complicación. En las plataformas, tanto la influencer como el empresario no se cambian por nada, aunque las polémicas también han hecho eco.

Resulta que Yina Calderón, caracterizada por tachar a todos, sembró la duda de si el bebé es de Aida con Juan David o de la creadora de contenido con su exnovio, WestCol.

Por obvias razones, los ahora padres primerizos se pronunciaron y defendieron a su retoño, especialmente porque se trata de un recién nacido y expresaron que Calderón no respeta a nadie.

Pues bien, tras el percance, el empresario ratificó el amor que siente por Emiliano a través de una foto que enterneció en las plataformas de interacción social.

¿Cuál es la tierna foto del esposo de Aida Victoria Merlano con su bebé?

Una vez más, Juan David Tejada demostró lo feliz y dichoso que se siente al convertirse en padre. El compañero sentimental de Aida Victoria Merlano subió una foto cargando en sus brazos a Emi.

En la instantánea, se puede observar el gesto de alegría por parte del empresario, quien, de hecho, se encuentra mirando a su bebé. Además, escribió un mensaje lleno de amor.

"Te amo, amor mío, me tiene muy fascinado", escribió el esposo de Aida Victoria Merlano.

 

Por obvias razones, la aparición de Tejada con su hijo causó emociones, así que los seguidores e internautas consignaron comentarios como: "Se ve precioso de papá", "Dios lo bendiga y los cuiden", "Que lo disfrute", entre otros.

En adición, muchos se preguntaron por qué Juan Davis apareció solo con su bebé y sin Aida Victoria Merlano.

