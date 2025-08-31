Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Karina García tuvo tierno gesto con Altafulla: al cantante le dio sentimiento

Valentino, el hijo de Karina García, demostró el cariño que le tiene a Altafulla al hacerle una pregunta.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Altafulla, Valentino
Hijo de Karina García tuvo tierno gesto con Altafulla | Foto del Canal RCN.

La noticia de que Andrés Altafulla se fue a vivir solo había producido diferentes incógnitas en torno a la relación que tiene con Karina García. Sin embargo, el cantante apareció en un nuevo video junto a Valentino, el hijo menor de su novia, lo que significa que todo marcha bien.

¿Altafulla vive solo o con Karina García?

Altafulla decidió irse a vivir solo porque quiere su propio lugar y, además, esperar construir un estudio, razón por la que en la casa de Karina el espacio no alcanza. No obstante, el artista sigue compartiendo en familia y enterneció al lado de Valentino.

Karina García, Andrés Altafulla
Karina García y Andrés Altafulla derrochan amor en redes | Foto del Canal RCN.

¿Cómo es la relación de Altafulla con Valentino, el hijo de Karina García?

Según lo que se puede ver en redes sociales, la relación entre Altafulla y Valentino es positiva, pues el hijo de Karina García tuvo un gesto con el barranquillero que demostró el cariño que le tiene.

El ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 le estaba comunicando a sus seguidores que no había podido hacer una transmisión en el horario que tenía establecido, solo que en el video apareció Valentino y fue cuando los internautas notaron lo bien que se la llevan; el niño le dijo al artista que si no tenía donde dormir lo podía hacer en la casa de su mamá.

Valentino
Él es Valentino, el hijo de Karina García | Foto del Canal RCN.

"No nos vamos a ir para la casa, ¿para dónde vamos, Alti? ¿Hoy vas a dormir en la casa tuya o en la de nosotros?", preguntó Valentino a Altafulla.

¿Cuál fue el amoroso gesto del hijo de Karina García para Altafulla?

El barranquillero le preguntó al hijo de su novia dónde prefería que él descansara, así que el niño le comentó que como el artista no tenía listo todo para dormir en su nueva casa, era mejor que se quedara con ellos.

"Como no está lista tu casa, en la de nosotros", fue la respuesta de Valentino.

Altafulla quedó sorprendido con el tierno gesto de Valentino. Todo ocurrió mientras el cantante manejaba y en el carro también se encontraba Karina García, quien al escuchar a su hijo expresó que ama a su retoño porque es lo máximo.

