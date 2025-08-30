Falleció el periodista Fredy Calvache; su última voluntad conmueve a Colombia

El periodismo colombiano pierde a una de sus voces más comprometidas y cercanas a la verdad. Fredy Calvache, reconocido por su labor en el cubrimiento de temas de orden público, cultura y medio ambiente, falleció el viernes 29 de agosto en Zúrich, Suiza. Su partida, confirmada por el presidente Gustavo Petro y su familia, deja un vacío profundo en la comunicación regional y nacional.

Durante más de veinte años, Calvache dedicó su vida a narrar la realidad del Cauca con rigor y sensibilidad, consolidándose como un referente del periodismo ético y humano.

¿Cómo enfrentó Fredy Calvache su enfermedad con valentía?

Fredy libró una batalla de más de un año contra un cáncer de estómago en etapa avanzada, enfermedad que lo llevó a recibir atención médica en Europa. A pesar de las dificultades, nunca perdió su compromiso con la verdad ni su cercanía con las comunidades que cubría. Su familia lo describe como un “guerrero incansable”, cuya entrega a la profesión y a sus seres queridos lo convirtió en un ser humano admirable y ejemplar.

¿Qué dijeron los familiares sobre Fredy Calvache?

A través de un comunicado, la familia Calvache Burbano destacó la calidad humana y profesional del periodista: “Su pasión por el periodismo y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un ser humano excepcional, admirado por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”. También expresaron su gratitud a todos quienes acompañaron al periodista durante su enfermedad, agradeciendo el apoyo económico, la solidaridad y las palabras de aliento que fortalecieron a la familia en momentos difíciles.

¿Cómo recuerdan los colombianos a Fredy Calvache?

El legado de Fredy Calvache va más allá de sus reportajes. Su valentía para narrar la realidad en escenarios complejos y su compromiso con la justicia social lo convirtieron en una referencia ética y profesional. Incluso frente a las amenazas y adversidades, nunca dejó de informar con claridad y sensibilidad, consolidando su nombre como sinónimo de periodismo honesto y humano.

¿Qué esperan los seres queridos de Fredy Calvache tras su fallecimiento?

Tras su partida, la familia solicitó el apoyo del presidente Gustavo Petro para repatriar sus restos y cumplir así el deseo de Fredy de regresar a su tierra natal. Sus padres, Leonel Antonio Calvache Meneses y Martha María Burbano, y sus hermanos enfatizaron que cada gesto de solidaridad fue un bálsamo en medio del dolor, resaltando la importancia del acompañamiento y del afecto en la última etapa de su vida.

Fredy Calvache deja un ejemplo de entrega y ética por contar la verdad, recordado por siempre como un periodista valiente y un ser humano excepcional.