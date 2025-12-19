Foto de Cristiano Ronaldo revela su verdadero estado físico a semanas de cumplir 41 años: así se ve

Cristiano Ronaldo se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de compartir una reveladora fotografía suya en la que mostró su estado físico a semanas de cumplir 41 años.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en el fútbol! Le quitaron la vida a famoso futbolista de 33 años: esto se sabe

¿Cuál fue la foto de Cristiano Ronaldo que se volvió viral antes de sus 41 años?

El futbolista portugués es sin duda uno de los mejores futbolistas de la historia y su palmares lo respalda en donde ha logrado un sinfín de premios individuales y colectivos.

Cristiano Ronaldo es la clara muestra que la edad es solo un número y a punto de cumplir 41 años demuestra que su estado físico está mejor que nunca y su reciente fotografía lo demuestra.

El exjugador del Real Madrid y Manchester United compartió una instantánea en sus redes sociales en donde dejó ver sus abdominales marcados y estilizada figura luego de una sesión de sauna.

En la imagen se ve al delantero luso posando con las manos en su cintura y dejando expuestos sus músculos.

Cristiano Ronaldo asombra con su estado físico a sus 41 años. (Foto AFP/Marco BERTORELLO)

Artículos relacionados La casa de los famosos ¿Quiénes serán las presentadoras del Aftershow de La casa de los famosos Colombia 3? ¡Te las presentamos!

¿Qué reacciones ha provocado la foto de Cristiano Ronaldo previo a cumplir 41 años?

El jugador portugués ha acaparado la atención mediática con su imagen ya que para muchos es impresionante su estado físico.

Esta foto de Cristiano Ronaldo se ha hecho viral en redes sociales y a pocas horas de publicada foto ya tiene millones de reacciones y comentarios.

Varios de sus colegas en el mundo del fútbol y seguidores han quedado impresionados con su figura y han aprovechado la caja de comentarios de la publicación para elogiarlo y pedirle su secreto.

Artículos relacionados Feid Feid hace llorar a sus seguidores tras dar inesperada noticia sobre su vida ¡Ciclo cerrado!

¿Cuál es la dieta y entrenamiento de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo es un ejemplo de disciplina dentro y fuera de la cancha. Más allá de su talento, su rendimiento sostenido a lo largo de los años se explica por una dieta estricta y un entrenamiento exigente, que ha convertido en un estilo de vida.

En el entrenamiento, combina el trabajo en cancha con sesiones de gimnasio. Realiza ejercicios de fuerza, resistencia y velocidad, además de rutinas específicas para el core, fundamentales para el equilibrio y la potencia en el juego.

Fuera de los entrenamientos oficiales, mantiene una mentalidad activa: aprovecha cualquier momento para hacer ejercicios de movilidad o abdominales. A esto se suma el cuidado del descanso y la recuperación, aspectos que considera tan importantes como entrenar.

La fórmula de Cristiano Ronaldo no es un secreto: constancia, disciplina y hábitos saludables. Una rutina que explica por qué sigue siendo uno de los atletas más competitivos del fútbol mundial.