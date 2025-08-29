Influencer Emilie Kiser habla sobre la muerte de su hijo: “Debí haber hecho más”

Después de meses de profundo silencio, la influencer Emilie Kiser decidió abrir su corazón para compartir el impacto que la tragedia vivida en mayo de 2025 ha dejado en su vida y en la de su familia. La pérdida de su pequeño Trigg, de apenas tres años, marcó un antes y un después en su historia personal.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

¿Cómo enfrenta Emilie Kiser el duelo más difícil de su vida?

En un comunicado que publicó en redes sociales, Emilie confesó que este es “un dolor, una angustia y un vacío que ninguna familia debería tener que soportar”. Expresó que el duelo aún es tan intenso que no se siente capaz de narrar cada detalle, pero que espera, con el tiempo, poder compartir más sobre cómo lo está afrontando.

Muere el hijo de la famosa influencer Emilie Kiser tras caer a una piscina

¿Qué lecciones comparte Emilie Kiser para prevenir tragedias?

Con una honestidad que conmovió a sus seguidores, admitió “debí haber hecho más para protegerlo”, reconociendo que una cerca permanente alrededor de la piscina podría haber evitado el accidente vivido meses atrás. Su mensaje no solo es un reflejo de autocrítica, sino también un llamado de prevención para que otros padres tomen medidas de seguridad y eviten tragedias similares.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

¿Por qué Emilie Kiser habla de privacidad tras la tragedia?

Acostumbrada a mostrar su vida en redes sociales, Emilie reflexionó sobre los límites que no trazó antes y que ahora considera esenciales. Reconoció que la exposición digital puede vulnerar la intimidad, especialmente de los niños, y anunció que en adelante será más cuidadosa con lo que comparte. “Lo extrañamos cada segundo de cada día, y a menudo es insoportable seguir adelante”, expresó con un tono profundamente humano.

¿Cómo agradece Emilie Kiser el apoyo recibido?

La creadora de contenido, con millones de seguidores, también aprovechó para agradecer el respaldo incondicional de su comunidad digital, amigos y familiares. Resaltó que su amor y compañía han sido un sostén invaluable en medio de su dolor. “Hemos recibido una compasión y un cariño que jamás podremos retribuir del todo”, señaló.

Artículos relacionados Influencers Camilo Cifuentes conmueve al regalar una moto a vendedor de hamburguesas | VIDEO

La historia de Emilie Kiser no solo es el relato de una pérdida irreparable, sino también una reflexión sobre el cuidado infantil, la responsabilidad parental y los límites en la exposición pública de la vida familiar. Su voz, cargada de dolor, busca que el recuerdo de Trigg se convierta en una luz de conciencia para otras familias.