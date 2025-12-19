Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Leonardo DiCaprio sorprende al confesar que nunca ha visto Titanic

Leonardo DiCaprio dejó sin palabras a Jennifer Lawrence al confesar que nunca ha visto Titanic completa, la película que marcó su carrera.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Leonardo DiCaprio compartió un momento clave de su carrera
Leonardo DiCaprio revela su mayor arrepentimiento en el cine / (Foto de AFP)

Leonardo DiCaprio volvió a ser tendencia, esta vez no por un nuevo proyecto cinematográfico ni por una aparición en una alfombra roja, sino por una confesión inesperada que sorprendió a Jennifer Lawrence y a miles de cinéfilos alrededor del mundo.

El ganador del Óscar habló con total honestidad sobre su relación con una de las películas más icónicas de la historia del cine, Titanic.

¿Qué confesión hizo Leonardo DiCaprio sobre Titanic?

Jennifer Lawrence le preguntó de manera casual si alguna vez había vuelto a ver Titanic, la película que lo catapultó al estrellato mundial en 1997, la respuesta de DiCaprio fue directa y desconcertante, nunca ha visto la película completa.

DiCaprio explicó que no suele ver sus propias películas, ya que para él representan un proceso terminado que prefiere dejar atrás, su postura no nace del desinterés por el cine, sino de una forma personal de relacionarse con su trabajo, enfocándose más en lo que viene que en lo que ya hizo.

¿Cómo reaccionó Jennifer Lawrence ante la revelación de Leonardo DiCaprio?

La actriz no ocultó su asombro y le sugirió que quizá ahora era el momento perfecto para verla, e incluso comentó que, si ella hubiera participado en una producción de ese calibre, probablemente no se resistiría a verla.

Jennifer también aprovechó el momento para compartir una anécdota personal, recordando cómo en alguna ocasión decidió ver una de sus propias películas tras una noche de celebración, aunque confesó no recordar con claridad qué conclusiones sacó de esa experiencia.

¿Por qué esta charla con Leonardo DiCaprio despertó tanta nostalgia entre los fans?

Más allá de la anécdota, la conversación abrió la puerta a una reflexión más amplia sobre el impacto de Titanic y el recorrido profesional de sus protagonistas, estrenada a finales de los años noventa, la película no solo rompió récords de taquilla y premios, sino que se convirtió en un referente cultural que aún hoy sigue vigente.

Para muchos seguidores, resulta casi inconcebible que DiCaprio no haya vuelto a conectar con ese capítulo de su carrera, lo que añade un aura de misterio y autenticidad a su figura.

La confesión de DiCaprio se viralizó rápidamente, no solo por lo llamativa que resulta, sino porque humaniza a una estrella acostumbrada a los grandes titulares y nadie esperaba que su relación con Titanic fuera tan distante.

