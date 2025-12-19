Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó La Segura luego de que su bebé dijera "papá" como su primera palabra

La Segura mostró a su bebé pronunciando su primera palabra y divirtió con su reacción.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Segura
Bebé de la La Segura pronuncia su primera palabra/Canal RCN

La Segura divirtió a sus millones de fanáticos luego de mostrar cuál fue la primera palabra de su hijo Lucca, fruto de su matrimonio con el creador de contenido Ignacio Baladán.

¿Cuál fue la primera palabra del hijo de La Segura?

La caleña compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 millones de seguidores, un video en el que se mostró junto a su pequeño desde su casa compartiendo y el niño repente empieza a decir "papá".

primera palabra del bebe de la segura

Al fondo se escucha a Ignacio Baladán, quien estaría grabando, reírse de la situación.

"¿Por qué si yo te parí?", le dice la Segura y hace gesto de llanto para luego pedirle que vuelva a repetir y este le busca cariño, por lo que con el humor que la caracteriza le expresa: "No me pidas perdón, de nada sirve porque dijiste papá primero".

"Directo al corazón", escribió en la descripción de la publicación y agregó un emoji de corazón roto.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la primera palabra de Lucca, hijo de La Segura?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos, destacando la ternura que les provocó el pequeño al mencionar a su papá y lo mucho que los divirtió La Segura con su reacción.

Bebe de la segura dijo papa primero

Varias fanáticas que también son madres se sintieron identificadas con ella confesándoles que les ocurrió lo mismo.

Otras le dieron mensajes de aliento, resaltando que, aunque lo mencione a él, los niños suelen ser más apegados a la mamá.

Por ahora, La Segura sigue disfrutando de su maternidad con su hijo Lucca, quien suele acaparar toda la atención cada vez que lo muestra en redes sociales.

De igual manera, continúa compartiendo a sus seguidores cómo vive este proceso y entreteniéndolas con su diverso contenido sobre tips de maquillaje, outfits, viajes, vlogs, opiniones y estilo de vida, que tanto suele llamar el interés de sus fieles admiradores.

Asimismo, está festejando estas fechas decembrinas que son tan especiales para ella y su familia tras ser bastante unidos.

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?