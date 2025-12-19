Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón señaló que la novia de Blessd estaría embarazada: "está esperando un hijo"

Yina Calderón aumentó los rumores de un posible embarazo de Manuela, actual novia de Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón y Blessd
Yina Calderón aumento rumores de que Blessd se convertiría en padre/Canal RCN, AFP: Rodrigo Varela

La empresaria Yina Calderón reveló a sus miles de fanáticos que la influenciadora Manuela, actual novia del cantante Blessd, estaría embarazada.

¿Manuela está embarazada de Blessd?

Desde hace algunas semanas se ha rumorado que la creadora de contenido estaría esperando un bebé del reguetonero luego de que le vieran una barriguita más grande de lo normal.

Yina calderon sobre embarazado de blessd

Sin embargo; la influenciadora ha presumido su figura en sus redes sociales enseñando que luce igual que siempre, lo que desmentirían dichos rumores.

Sin embargo; las especulaciones volvieron a tomar fuerza luego de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidiera opinar al respecto y señalar que la joven sí estaría en embarazo.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el supuesto embarazo de Manuela, novia de Blessd?

Por medio de su programa 'Escándalo TV', la empresaria decidió señalar que la influenciadora sí estaría esperando un hijo del cantante luego de que una amiga de ella la viera en Medellín con una enorme pancita.

Yina calderona segura que blessd seria papa

"Una amiguita mía de Medellín entró a una tienda en el Poblado a comprar ropa y oh sorpresa estaba Manuela, actual novia de Blessd, y me dice 'la vieja está embarazada', tiene barriga grande y ella no es mentirosa, ni siquiera pertenece a los medios, que tenía una chaqueta ancha, pero se la quitó para medirse cosas y la vio embarazada", contó.

Con ello, Yina Calderón destacó que confía al 100% en su amiga, por lo que, indicó que cree que Blessd pronto se convertiría en padre.

Sus hermanas Leonela y Claudia destacaron que Yina Calderón le ha atinado a muchos rumores, además de ser la primera en revelar varias noticias, entre ellas el embarazo de la influenciadora Aida Victoria Merlano cuando estaba lo tenía en su privacidad.

Luego de sus declaraciones, muchos internautas se mostraron dudoso sobre el tema debido al contenido que publica Manuela en sus redes sociales, donde no se le ve embarazada, mientras que otros sospechan que dicha información puede ser real.

Por ahora, ni Manuela ni Blessd se han pronunciado al respecto, por lo que, sus fanáticos están a la expectativa de la veracidad de los rumores.

