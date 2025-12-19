Yeferson Cossio generó furor en redes tras aparecer rapeando por las calles de Cartagena

El creador de contenido Yeferson Cossio no deja de sorprender a sus seguidores. Esta vez por estar junto a un grupo de raperos colombianos.

Yeferson Cossio causa furor en las calles de Cartagena. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes rapearon junto a Yeferson Cossio?

En la publicación se observa a Yeferson compartiendo con un grupo de raperos callejeros en Cartagena, un lugar donde este arte urbano es parte del día a día.

Entre improvisaciones, el creador se dejó llevar por la dinámica del momento, disfrutando de cada verso y recibiendo elogios de los artistas que no dudaron en reconocerlo como “el mejor”.

La interacción no solo fue musical, también estuvo marcada por el humor. Al final, los raperos le pidieron un gesto especial para alegrarles la Navidad, y Cossio respondió que, si los 200 mil pesos que le había dado eran al “gratín”, generando la reacción de los artistas.

Este episodio llega pocas semanas después de que la familia Cossio atravesara un momento difícil.

¿Qué le pasó a la mamá de Yeferson y Cintia Cossio?

La madre del influenciador sufrió un accidente de tránsito que preocupó, especialmente a Yeferson y a su hermana Cintia, quienes compartieron su angustia en redes sociales.

Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y la mamá de Cossio solo tuvo unos días de incapacidad.

Sin embargo, Luz Dary, madre del creador, optó por asistir a un evento multitudinario en su barrio de crianza sin estar completamente recuperada, lo que fue visto por sus hijos como un acto imprudente.

Por otra parte, Cintia Cossio atraviesa una etapa personal muy especial.

La creadora de contenido celebró recientemente la llegada de su hijo Lucca, fruto de su relación con el también influenciador Jhoan López.

Este nuevo capítulo representa para ella una segunda oportunidad en la maternidad, que ha compartido con sus seguidores como un proceso lleno de aprendizaje y emociones.

Lucca llegó al mundo a principios de septiembre, convirtiéndose en el centro de atención y alegría de la familia Cossio.

Para Cintia, la llegada de su bebé significó un renacer con su pareja Jhoan López con quien terminó por un tiempo.