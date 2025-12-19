Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón se burló de Karina García y la catalogó como 'la víctima del año'

Yina Calderón causó revuelo en las últimas horas al entregarle un supuesto "premio" a Karina García por su comportamiento a lo largo del año.

Laura Camila Ibarra
Karina García y Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón se burló de Karina García. Foto | Canal RCN.

Fiel a su estilo directo y personalidad, Yina Calderónrecientemente causó revuelo en redes sociales al lanzar comentario sobre Karina García en el que se burló de quien fue su compañera y amiga en La casa de los famosos Colombia 2025.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Karina García?

En medio de la transmisión en vivo de su programa 'Escándalo TV', la polémica creadora de contenido, captó la atención tras darle un supuesto reconocimiento a la antioqueño por su actuación a lo largo de este año.

"... y la ganadora a la víctima del año es... Karina García", comentó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia con evidente tono de burla.

Dicho esto, procedió a hacer una parodia de la paisa en la que intentó hacer una imitación en la que primero se hizo una cruz y luego dijo lo siguiente: "por mis hijos que yo no lo hice".

Foto de Yina Calderón y Karina García
Yina Calderón le entregó "reconocimiento" a Karina García (Fotos Canal RCN)

¿Yina Calderón se burló de Karina García? Esto dijo la polémica influenciadora

Por su parte, Claudia y Leonela Calderón, también bromearon al decir que pronto le harán llegar el premio a Karina en su mansión de Medellín, además se burlan al felicitarla por este "premio" que recibió por parte de la empresaria de fajas.

"Felicitaciones por tu premio mi amor, te llevas dos premios este año, te mando un beso gigante", señaló la exparticipante del reality de convivencia del Canal RCN en su segunda temporada.

¿Qué ha pasado entre Yina Calderón y Karina García?

Cabe señalar que, aunque en su momento Yina lanzó comentarios ofensivos en contra de Karina, hoy en día todo parece indicar que esto es asunto del pasado, sin embargo, aunque la misma Calderón ha dejado claro que no le interesa arremeter contra ella, también ha mencionado en varias oportunidades que la posibilidad de que vuelvan a ser amigas es imposible.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón aseguró que Karina García fue la víctima del año. Foto | Canal RCN.

"Nosotras amigas como tal no creo que volvamos a hacer porque ella tiene un circulo social diferente al mío, unas metas diferentes a las mías y va por un camino que no es igual al mío", dijo la mujer durante una entrevista.

 

