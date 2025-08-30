Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón abandona transmisión en vivo tras pregunta que la pone de mal humor, ¿cuál es?

Tan pronto mencionaron un tema que tiene que ver con ella, Yina Calderón se puso de mal genio y no siguió hablando.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Yina Calderón abandonó transmisión en vivo tras pregunta que la puso de mal humor | Foto del Canal RCN.

Todos los días, la influencer y empresaria de fajas Yina Calderón aparece en redes sociales. Gran parte de su contenido es criticando a figuras públicas y desde que salió de La casa de los famosos Colombia comenzó a hacer transmisiones en vivo en TikTok.

La red social china TikTok se convirtió en una de las plataformas favoritas de los influenciadores, pues por hacer transmisiones en vivo reciben dinero. Precisamente, Yina Calderón se sumó a esa tendencia.

¿Por qué Yina Calderón abandonó la transmisión en vivo?

Como los demás creadores de Contenido, Calderón quería interactuar con los usuarios digitales, pero resultó molestándose hasta el punto en el que abandonó una de las transmisiones. Esto porque los internautas empezaron a hacerle preguntas sobre un tema que le incomodó.

Yina Calderón estaba hablando común y corriente con los internautas, cuando, de un momento para el otro, expresó que no deseaba que le preguntaran sobre un tema en específico, el cual ya la tiene cansada y, además, eso la 'sacó de las casillas'.

Yina Calderón
Yina Calderón ahora hace trasmisiones en vivo | Foto de Buen día, Colombia.

"Ya dejen tanto el azare (molestar), ya cansan con el mismo tema, si no quieren creer, pues, no crean y ya. Bueno, los dejo porque me sacaron el mal genio, chao", dijo Yina y se salió de la transmisión.

Algunos calificaron de mal gusto el gesto de la emprendedora, ya que comentaron que si hace estas dinámicas es común que le efectúen distintas preguntas, por más de que ella no las apruebe.

¿Cuál fue la pregunta que le molestó a Yina Calderón?

En los comentarios del video que abandonó Yina Calderón se reveló que la pregunta o tema que no le gustó era que si estaba entrenando, puesto que cabe recordar que se enfrentará en el ring de boxeo contra la bailarina Andrea Valdiri.

Son pocas las veces que se ha visto a Yina entrenando para el evento que tendrá lugar en Bogotá en octubre, mientras que, Valdiri se ejercita todos los días. Por esta razón, muchos prevén que la empresaria va a decir que no participará.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri se enfrentará contra Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

En enfrentamiento entre Valdiri y Yina es de los más esperados, ya que la bailarina ha dicho que quiere derrotar a la empresaria como sea.

