Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así serán las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality, según Claudia Bahamón

Miss Universe Colombia, el reality, busca a una mujer que proyecte su mejor versión en cada prueba.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Claudia Bahamón
Así serán las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality, según Claudia Bahamón | Foto del Canal RCN.

A partir de este sábado 30 de agosto arranca la competencia de Miss Universe Colombia, el reality. Mujeres de todo el país buscan representar a la nación ante el mundo y para eso tendrán que demostrar su talento.

Artículos relacionados

¿Qué es Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, es transmitido por el Canal RCN y uno de los rostros principales del formato es el de Claudia Bahamón, quien no solo es la presentadora, sino que también es productora.

Cientos de mujeres se presentaron para representar a su departamento, luego se eligió un grupo y después este irá disminuyendo. Aparte de que el público tiene una gran representatividad en el reality, los jurados también.

Las exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar, al lado del diseñador de modas Hernán Zajar hacen parte del jurado para elegir a la próxima Miss Universe Colombia.

Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez
Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez son los jurados | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

En ese orden de ideas, surge la pregunta de qué van a tratar las pruebas en las que las candidatas se van a enfrentar por la corona. Claudia Bahamón se refirió al respecto en el lanzamiento a medios del formato audiovisual.

¿De qué serán las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality?

A diferencia de lo que muchos pensaban, la también presentadora de MasterChef Celebrity fue certera al comunicar que la preparación es de candidatas para representar por todo lo alto a Colombia. Por ende, las pruebas van a ir más allá de la tradicional pasarela.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón es la presentadora y productora del reality | Foto del Canal RCN.

"Claramente, estamos hablando de un reinado, entonces muchas de las pruebas tienen que ver, por supuesto, con fotografía, con comerciales de televisión, con pasarela, con capacidad de comunicación, de cómo enfrentarse, obviamente, a unos periodistas, capacidad de liderazgo. Estamos buscando la mujer que pueda ser líder, que pueda hablar en público, que no tenga temas tabúes", remarcó Claudia Bahamón.

 

Artículos relacionados

Así las cosas, la mujer que gane Miss Universe Colombia, el reality, deberá demostrar no solo conocimiento en el área de la proyección frente a las cámaras, sino que también su destreza para hablar y hacerse sentir serán fundamentales.

Puedes ver Miss Universe Colombia, el reality, descargando gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Montero, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi y Nicolás Montero ganan reto y obtienen ventaja fundamental en MasterChef

Nicolás Montero y Violeta Bergonzi demostraron buena comunicación y lograron utilidad que puede ser buena, mala o regular.

Nicolás de Zubiría, Valeria Aguilar, Patty Grisales Nicolás de Zubiría

Nicolás de Zubiría se molestó con Patty y Valeria en MasterChef Celebrity: esto lo descontroló

A Nicolás de Zubiría no le gustó una acción que realizaron Patty Grisales y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity.

Ricardo Vesga, Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga estuvo en desacuerdo con Carolina Sabino en MasterChef: "Me tiene sin cuidado"

Carolina Sabino y Ricardo Vesga no conectaron tan bien en el reto de parejas en MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Silvestre Dangond homenajea a Miguel Uribe Turbay en concierto, llenando de emoción y recuerdo a todos los asistentes Silvestre Dangond

Silvestre Dangond rinde emotivo homenaje a Miguel Uribe Turbay en concierto: “Gracias” | VIDEO

Silvestre Dangond emocionó a Bogotá al rendir un sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay durante su concierto, uniendo música y memoria en el estadio.

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón