Así serán las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality, según Claudia Bahamón

A partir de este sábado 30 de agosto arranca la competencia de Miss Universe Colombia, el reality. Mujeres de todo el país buscan representar a la nación ante el mundo y para eso tendrán que demostrar su talento.

¿Qué es Miss Universe Colombia, el reality?

Miss Universe Colombia, el reality, es transmitido por el Canal RCN y uno de los rostros principales del formato es el de Claudia Bahamón, quien no solo es la presentadora, sino que también es productora.

Cientos de mujeres se presentaron para representar a su departamento, luego se eligió un grupo y después este irá disminuyendo. Aparte de que el público tiene una gran representatividad en el reality, los jurados también.

Las exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar, al lado del diseñador de modas Hernán Zajar hacen parte del jurado para elegir a la próxima Miss Universe Colombia.

Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez son los jurados | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, surge la pregunta de qué van a tratar las pruebas en las que las candidatas se van a enfrentar por la corona. Claudia Bahamón se refirió al respecto en el lanzamiento a medios del formato audiovisual.

¿De qué serán las pruebas de Miss Universe Colombia, el reality?

A diferencia de lo que muchos pensaban, la también presentadora de MasterChef Celebrity fue certera al comunicar que la preparación es de candidatas para representar por todo lo alto a Colombia. Por ende, las pruebas van a ir más allá de la tradicional pasarela.

Claudia Bahamón es la presentadora y productora del reality | Foto del Canal RCN.

"Claramente, estamos hablando de un reinado, entonces muchas de las pruebas tienen que ver, por supuesto, con fotografía, con comerciales de televisión, con pasarela, con capacidad de comunicación, de cómo enfrentarse, obviamente, a unos periodistas, capacidad de liderazgo. Estamos buscando la mujer que pueda ser líder, que pueda hablar en público, que no tenga temas tabúes", remarcó Claudia Bahamón.

Así las cosas, la mujer que gane Miss Universe Colombia, el reality, deberá demostrar no solo conocimiento en el área de la proyección frente a las cámaras, sino que también su destreza para hablar y hacerse sentir serán fundamentales.

Puedes ver Miss Universe Colombia, el reality, descargando gratis la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.