Ellas son todas las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality: nombre, edad, ocupación

En un comienzo se eligieron 55 candidatas para Miss Universe Colombia, el reality.

Claudia Bahamón, Miss Universe Colombia
Ellas son todas las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Las mujeres colombianas son diversidad, amor y resiliencia por todo lo que hacen. Es por ello que Miss Universe Colombia, el reality, tuvo que elegir en primera instancia a las representantes de cada departamento.

¿Cuántas candidatas se eligieron en un principio para Miss Universe Colombia, el reality?

Mientras que algunos departamentos tienen dos candidatas en donde solo quedará una, otros cuentan con una sola representante. En total hay 55 mujeres, todas llegaron con el sueño de llamarse Colombia ante el mundo en Miss Universe, el cual será en noviembre en Tailandia.

La presentadora de este formato transmitido por el Canal RCN es Claudia Bahamón; de hecho, también es la productora.

Claudia Bahamón
Claudia Bahamón es la presentadora de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Por otro lado, se eligió a un selecto jurado con experiencia para elegir y orientar a las candidatas, aunque cabe mencionar que los colombianos también tendrán la responsabilidad de hacerlos.

El jurado está conformado por la exreinas de belleza Valerie Domínguez y Andrea Tovar, junto al diseñador Hernán Zajar.

Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez
Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez son el jurado de Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

¿Quiénes son todas las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality?

Sin más detalles al respecto, a continuación se comparte los nombres, edades y ocupaciones de las 55 candidatas en Miss Universe Colombia, el reality:

  1. Amazonas, Rebeca Castillo: 19 años, estudiante.
  2. Antioquia, Vanessa Pulgarín: 33 años, empresaria y modelo profesional.
  3. Antioquia, Laura González: 27 años, comunicadora.
  4. Arauca, Adriana Hernández: 29 años, profesional en Finanzas y Comercio Internacional.
  5. San Andrés y Providencia, Karina Martínez: 23 años, estudiante y modelo profesional.
  6. San Andrés y Providencia, Marvelis Watson: 27 años, fisioterapeuta.
  7. Atlántico, Nayla Piña: 24 años, comunicadora social.
  8. Atlántico, Shadia Zarrazola: 21 años, estudiante.
  9. Bogotá, Mariana Morales: 27 años, estudiante de psicología, actriz y modelo.
  10. Bogotá, Juliana Vargas: 26 años, estudiante y trabajadora.
  11. Bolívar, Clara Cortés: 28 años, creadora de contenido.
  12. Bolívar, Mónica Lozano: 31 años, administradora de casinos.
  13. Boyacá, Mabell Sánchez: 25 años, ingeniera industrial.
  14. Boyacá, Valeria Benites: 29 años, diseñadora de modas.
  15. Caldas, Diana Manrique: 28 años, modelo.
  16. Caldas, Yenniffer Loaiza: 28 años, psicóloga y modelo.
  17. Caquetá, Cindy Vásquez: 29 años, comerciante.
  18. Caquetá, Angi Cabrera: 30 años, auxiliar de enfermería, artesana, estudiante.
  19. Cauca, Sofía Echeverry: 28 años, ingeniera agroindustrial.
  20. Cauca, Marlyn Dinas: 33 años, actriz y modelo.
  21. Cesar, Marcela Brand: 22 años, creadora de contenido.
  22. Cesar, Martha Rivero: 26 años, comunicadora social y periodista.
  23. Casanare, Dayana Ángulo: 25 años, relacionista pública.
  24. Casanare, Karol Delgado: 23 años, estudia y trabaja.
  25. Chocó, Alexandra Noreña: 30 años, modelo y emprendedora.
  26. Chocó, Yorladis Gutiérrez: 23 años, abogada y modelo.
  27. Córdoba, Natalia Agudelo: 23 años, estudiante de trabajo social y modelo.
  28. Córdoba, Lizeth Cueter: 35 años, empresaria.
  29. Cundinamarca, Valentina Bueno: 19 años, estudiante.
  30. Cundinamarca, Isabela Córdoba: 39 años, actriz, presentadora y modelo.
  31. Huila, Adriana Lucía Risco: 27 años, docente de educación infantil y modelo.
  32. Huila, Dairy Gutiérrez: 24 años, modelo y contadora pública.
  33. Magdalena, Sofía Donado: 25 años, ingeniera agrónoma, empresaria y modelo.
  34. Magdalena, Allison Morrón De La Hoz: 22 años, comunicadora social y periodista.
  35. La Guajira, Eilan Sosa: 20 años, estudiante de ingeniería de sistemas.
  36. La Guajira, Layda Monsalvo: 27 años, comunicadora y periodista.
  37. Meta, Ana Tavera: 33 años, comunicadora social, periodista, actriz, modelo, presentadora.
  38. Meta, Luisa Álvarez: 27 años, comunicadora social, periodista y modelo.
  39. Nariño, Cavylla Valencia Cuero: 35 años, modelo, música y actriz.
  40. Nariño, Yoselin Riascos: 30 años, profesora de inglés y modelo.
  41. Norte de Santander, Nicole Bochmann: 23 años, profesional en gastronomía y alta cocina.
  42. Norte de Santander, Natalia Bayona: 25 años, abogada y docente.
  43. Putumayo, Brenda Bedoya: 22 años, modelo, creadora digital, estudiante de administración pública.
  44. Quindío, Valentina Marulanda: 26 años, cantante, actriz, modelo, estudiante de nutrición.
  45. Quindío, Michel González: 20 años, creadora de contenido, estudiante de comunicación social y periodismo.
  46. Risaralda, Sara Gómez: 30 años, comunicadora social.
  47. Risaralda, Ángela Arcila: 27 años, presentadora de TV y bailarina.
  48. Santander, Gloria Mutis: 28 años, trabaja en área comercial de parques de Santander.
  49. Santander, María José Plata: 19 años, modelo.
  50. Sucre, Suad Payares: 26 años, psicóloga.
  51. Sucre, Ariana Alfaro: 29 años, modelo.
  52. Valle del Cauca, Eliana Duque: 27 años, diseñadora gráfica.
  53. Valle del Cauca, Katherine Vanegas: 29 años, médica y modelo.
  54. Tolima, Carolina Hernández: 32 años, marketing digital.
  55. Tolima, María Paula Castaño: 27 años, comunicadora social, periodista y modelo.

No olvides que puedes ver Miss Universe Colombia, el reality, descargando gratis la app del Canal RCN. Clic aquí.

