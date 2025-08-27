¿Quiénes son las candidatas de Magdalena, La Guajira y Meta en Miss Universe Colombia, el reality?

La cuenta regresiva ya comenzó: este sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m., Miss Universe Colombia, el reality llegará a la pantalla del Canal RCN en donde un grupo de mujeres, bajo la guía de Claudia Bahamón, se prepararán para alcanzar su objetivo: representar al país en la gran cita de Miss Universe en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

Ellas son las candidatas de Magdalena, La Guajira y Meta en Miss Universe Colombia, el reality

De esta manera, con Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar en el panel de jurados, y un equipo de asesores que pulirá cada detalle, el camino de las candidatas estará lleno de retos, aprendizajes y momentos que prometen sorprender a los televidentes.

Por lo pronto, el séptimo grupo de candidatas de Miss Universe Colombia, el reality ya fue revelado en donde seis mujeres competirán por lograr avanzar en este camino: Sofía Donado y Allison Morrón De La Hoz como candidatas de Magdalena, Eilan Jusin Sosa y Layda Monsalvo como representantes de La Guajira y Ana Tavera y Luisa Álvarez como representantes de Meta.

A continuación, te contamos algunos detalles de cada una de las candidatas del séptimo grupo de candidatas del Miss Universe Colombia, el reality.

¿Quién es Sofía Donado representante de Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality?

Sofía Fernanda Donado Díaz, de 27 años, es una de las representantes de Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality. Aunque enfocó sus estudios profesionales en la ingeniería agrónoma ha brillado como modelo desde los 18 años. Su talento la llevó a ser virreina nacional en Miss Mundo Colombia y finalista en The Miss Globe 2021 en Albania.

Sofía Donado representante de Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Además de su trayectoria en certámenes, Sofía es empresaria y CEO de una inmobiliaria. Paralelamente, dirige una fundación dedicada a apoyar a madres cabeza de hogar y niños en situación vulnerable.

¿Quién es Allison Morrón De La Hoz representante de Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality?

Allison Michelle Morrón De La Hoz, joven samaria de 22 años, se perfila como una de las representantes del Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality.

Comunicadora social de profesión, modelo y coach, ha convertido las experiencias de bullying y body shaming que marcaron su infancia en un motor de resiliencia y empoderamiento.

Allison Morrón De La Hoz representante de Magdalena en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Su propósito en el certamen va más allá de la competencia: busca alzar la voz por las mujeres invisibilizadas y abrir conversaciones sobre salud mental, amor propio y equidad. De ganar la corona, asegura que la convertiría en una plataforma de inclusión y transformación, representando a Colombia con autenticidad y compromiso.

¿Quién es Eilan Jusin Sosa representante de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality?

Eilan Jusin Sosa Guerra, de 19 años, representa al departamento de La Guajira en en Miss Universe Colombia, el reality, destacándose por su madurez, elegancia y sentido de identidad. Su historia personal está marcada por la pérdida de un ser querido, experiencia que fortaleció su carácter y la motivó a convertirse en una voz de cambio social.

Eilan Jusin Sosa representante de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Actualmente es estudiante universitaria y combina su formación académica con una preparación integral en oratoria, empoderamiento femenino y cultura general, convencida de que una reina debe trascender más allá de la imagen.

¿Quién es Layda Monsalvo representante de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality?

Layda Monsalvo, de 27 años, es comunicadora social de profesión. La representante de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality se define como una mujer sensible y empática, profundamente comprometida con el bienestar de los demás y con la defensa de la justicia social. Orgullosa de sus raíces indígenas y mestizas, encuentra en su mirada la fuerza para conectar con el mundo y proyectar su verdad.

Layda Monsalvo representante de La Guajira en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Aunque reconoce que a veces la duda la detiene, Layda se aferra con firmeza a sus sueños, aprendiendo también que soltar no significa rendirse. Su familia ocupa un lugar central en su vida, con sus padres, hermanos, sus dos perros y su pareja como principales apoyos.

¿Quién es Ana Tavera representante de Meta en Miss Universe Colombia, el reality?

Ana María Tavera Lozano, nacida en Cali, es actriz, periodista, presentadora y modelo. Fue madre adolescente, enfrentó el abandono y el duelo, pero convirtió esas experiencias en motor de resiliencia y autenticidad.

A los 17 años estuvo a punto de representar al Meta en Miss Colombia, pero una maternidad inesperada la llevó a posponer ese sueño. Hoy, más de una década después, regresa con madurez, propósito y una historia que inspira.

Ana Tavera representante de Meta en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Su carrera la ha llevado a ser una voz cercana en los medios y en proyectos sociales, donde trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad y comunidades excluidas. Ahora, busca convertir la plataforma de Miss Universe en un espacio para visibilizar realidades y demostrar que la verdadera belleza también nace de la adversidad.

¿Quién es Luisa Álvarez representante de Meta en Miss Universe Colombia, el reality?

Luisa Fernanda Álvarez Martin, de 27 años, se alza como la representante del Meta en Miss Universe Colombia, el reality llevando consigo una historia de resiliencia y autenticidad. Comunicadora y community manager, ha hecho del amor propio su bandera tras superar la dismorfia corporal y abrazar con orgullo su figura curvy. En 2022 participó en el Concurso Nacional de Belleza.

Luisa Álvarez representante de Meta en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Su vida ha estado marcada por momentos difíciles, como el diagnóstico de un tumor en su madre, experiencia que fortaleció su fe y reafirmó su compromiso con la familia. Hoy busca representar a las mujeres reales, aquellas que han sanado en silencio y han convertido el dolor en propósito.

Para ella, la corona sería un altavoz de historias invisibles y una prueba de que la belleza con propósito puede transformar realidades.