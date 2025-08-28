¿Quiénes son las candidatas de Nariño, Norte de Santander y Quindío en Miss Universe Colombia, el reality?

El escenario está listo y la emoción crece a pocos días del estreno de Miss Universe Colombia, el reality del Canal RCN que llegará a la pantalla el 30 de agosto a las 8:00 p.m. En este nuevo formato las representantes de cada departamento mostrarán no solo su belleza, sino también su capacidad de inspirar, conectar y liderar. En el octavo grupo, las candidatas de Nariño, Norte de Santander y Quindío comparten historias de superación, resiliencia y propósito que prometen dejar huella en la competencia.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¿Quiénes son las candidatas de Bolívar, Boyacá y Putumayo en Miss Universe Colombia, el reality?

¿Cómo inspira Cavylla Valencia Cuero en Miss Universe Colombia, el reality?

La representante de Nariño, Cavylla Valencia Cuero, ha convertido las adversidades en motor de vida. La pérdida de su padre en la adolescencia y el cuidado de su madre, quien enfrenta una enfermedad mental, moldearon su carácter y le dieron un propósito claro: visibilizar el papel de los cuidadores y promover la salud mental. Amante del ballet, yoga y la escritura, combina disciplina física y sensibilidad artística. Para ella, la corona sería símbolo de batallas ganadas y un homenaje a su madre.

Cavylla Valencia Cuero y Yoselin Riascos muestran el orgullo de Nariño en Miss Universe Colombia, el reality

¿Qué mensaje quiere llevar Yoselin Riascos desde Nariño al mundo?

También por Nariño, Yoselin Riascos García es profesora, modelo y ejemplo de resiliencia. Su vida cambió tras una pérdida familiar que la impulsó a valorar la educación como herramienta de transformación. Con una energía vibrante y un porte que le ha valido el apodo de “avatar”, inspira a sus estudiantes y seguidores a creer en sus sueños. En Miss Universe Colombia busca defender la diversidad, la equidad y la representación étnica, llevando la voz de su tierra a un escenario global.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¿Quiénes son las candidatas de Risaralda, Santander y Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

¿Cómo representa Nicole Bochmann a Norte de Santander?

Desde Norte de Santander, Nicole Bochmann Maldonado llega con una mezcla de elegancia y compromiso social. Formada académicamente y con experiencia en certámenes previos, entiende que ser reina implica liderazgo y responsabilidad. Deportista y amante de la gastronomía regional, quiere ser embajadora de paz y cultura. Su meta es demostrar que la perseverancia y la autenticidad son claves para inspirar a otros.

Nicole Bochmann Maldonado y Natalia Bayona representan la belleza y talento de Norte de Santander en Miss Universe Colombia, el reality

¿De qué forma Natalia Bayona quiere dejar huella en Miss Universe Colombia, el reality?

Natalia Lucero Bayona Carrillo combina su labor como abogada y docente con una fuerte vocación de servicio. Tras superar un reto médico en su adolescencia, fortaleció su resiliencia y empatía. Orgullosa de la riqueza natural y cultural de su departamento, quiere resaltar la inclusión, la educación y el liderazgo femenino como ejes de su mensaje si obtiene la corona.

Artículos relacionados Miss Universe Colombia ¿Quiénes son las candidatas de Magdalena, La Guajira y Meta en Miss Universe Colombia, el reality?

¿Cuál es la propuesta de Valentina Marulanda para Miss Universe Colombia, el reality?

Representando al Quindío, Dayanna Valentina Marulanda Jarrin ha convertido su experiencia superando trastornos alimenticios en una misión de vida: promover el amor propio y la autenticidad. Emprendedora y comprometida, considera que una reina debe ser vocera de quienes no tienen voz.

María José López y Michel González destacan el encanto y la elegancia del Quindío en Miss Universe Colombia, el reality

¿Cómo quiere Wendy Michel González redefinir la belleza?

También por el Quindío, Wendy Michel González Guerra defiende una belleza real y sin estereotipos. Superó un trastorno alimenticio y hoy inspira a través de su trabajo como modelo y creadora de contenido. Si logra la corona, buscará romper moldes y fortalecer la autoestima de las mujeres jóvenes.