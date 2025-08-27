¿Quiénes son las candidatas de Risaralda, Santander y Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

El sábado 30 de agosto a las 8:00 p.m., el Canal RCN estrenará Miss Universe Colombia, el reality, un programa que marcará un antes y un después en la televisión nacional.

Con la conducción de Claudia Bahamón, las participantes serán acompañadas en un proceso de formación integral con la guía de asesores y la evaluación de un panel de expertos, pues el objetivo es elegir a la mujer que representará al país en el escenario internacional de Miss Universe en Tailandia el 21 de noviembre.

Los jurados confirmados para esta temporada son Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, personalidades que combinarán experiencia, sensibilidad y visión crítica, necesarias para guiar cada proceso con precisión.

¿Quiénes son las aspirantes que llegan para representar a los departamentos de Risaralda, Santander y Sucre?

Las mujeres que representarán al departamento de Risaralda son Sara Gómez y Ángela Arcila, por el departamento de Santander estarán Gloria Mutis y María José Plata, y finalmente con Sucre llegan Suad Milena Payares y Ariana Paola Pérez.

Estas son las seis candidatas del noveno grupo de participantes en el certamen, cada una con una historia inspiradora.

¿Quién es Sara Gómez Montoya la candidata de Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality?

A sus 30 años, Sara Gómez Montoya representa a Risaralda, es comunicadora social y estratega de marca, y ha convertido los retos de su vida en oportunidades de crecimiento.

Enfrentó un trastorno alimenticio y una compleja dinámica familiar, y en el año 2023 superó una lesión de rodilla que redujo su movilidad en un 80%, experiencias que la llevaron a replantear la forma en que se percibe a sí misma y a su cuerpo.

Sara Gómez, representante de Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality. Foto Canal RCN

Hoy, su bandera es la salud mental, la resiliencia y la autenticidad, nacida en la ciudad de Pereira y ahora radicada en Bogotá, busca visibilizar una Colombia fuerte, diversa y capaz de transformar su narrativa ante el mundo.

¿Quién es Ángela Viviana Arcila la candidata de Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality?

Con 27 años, Ángela Viviana Arcila Agudelo combina su formación como administradora ambiental con el arte y la comunicación. Es bailarina, modelo, recibió el título de Virreina Nacional del Bambuco en el año 2022 y actualmente es presentadora de televisión en un canal regional.

Su principal motivación es la compañía de su familia, quienes recientemente se han visto marcados por la pérdida de su padre, experiencia que ha logrado transformar en un impulso para seguir adelante con fuerza y empatía, convirtiéndose en un referente tanto en casa como en diferentes espacios culturales de su ciudad.

Ángela Arcila, representante de Risaralda en Miss Universe Colombia, el reality. Foto Canal RCN

Ángela se caracteriza por su autenticidad, su amor por los animales y su conexión con la naturaleza, su propósito es inspirar desde la cercanía y demostrar que la belleza puede ser una herramienta de conciencia social y ambiental.

¿Quién es Gloria Teresa Mutis Rincón la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Gloria Teresa Mutis Rincón, de 28 años, nació en Bucaramanga y desde pequeña aprendió la importancia del esfuerzo familiar. Su disciplina la ha llevado a prepararse en pasarela, oratoria, inglés y cultura general, con el fin de proyectar no solo su presencia escénica, sino también su liderazgo.

Gloria Teresa Mutis representante de Santander en Miss Universe Colombia, el reality. Foto Canal RCN

Trabaja en el área comercial de Parques de Santander y es modelo, roles que refuerzan su capacidad de conectar con distintos tipos de público, Gloria desea ser embajadora de la cultura y el turismo sostenible de su departamento, mostrando al país y al mundo la riqueza de Santander.

¿Quién es María José Plata Acevedo la candidata de Santander en Miss Universe Colombia, el reality?

Con apenas 18 años, María José Plata Acevedo representa a una nueva generación de mujeres, es disciplinada y auténtica, combina estudios de inglés, práctica deportiva y tiempo en familia.

A diferencia de otras participantes, no tiene experiencia previa en escenarios de belleza, pero llega con una propuesta clara, inspirar a los jóvenes a creer en sí mismos sin necesidad de encajar en estereotipos.

Maria José Plata, representante de Santander en Miss Universe Colombia, el reality. Foto Canal RCN

María José quiere mostrar que la autenticidad es suficiente para dejar huella y que el futuro se construye con decisión, disciplina y propósito, cree que su departamento refleja la fuerza del emprendimiento, el liderazgo femenino y el amor por la tradición y la naturaleza.

¿Quién es Suad Milena Payares Márquez la candidata de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

Desde Sincelejo, Suad Milena Payares Márquez llega a sus 26 años con la idea de reflejar la imagen de la de una mujer psicóloga comprometida con la salud mental, su historia está marcada por la resiliencia y el servicio, reflejados en su labor en la Secretaría de Salud de su ciudad.

Suad Milena Payares Márquez candidata de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality. Foto Canal RCN

Suad entiende la belleza como un acto de autenticidad y servicio, alterna sus habilidades emocionales con la actividad física regulada, hábitos que le permiten compartir con su comunidad, ejercer su profesión y quiere usar esta plataforma para impulsar proyectos que beneficien a mujeres en situación de vulnerabilidad.

¿Quién es Ariana Paola Pérez Alfaro la candidata de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

Con 29 años, Ariana Paola Pérez Alfaro representa a Sucre desde la autenticidad y la creatividad. Modelo profesional y creadora de contenido, ha usado el arte y las redes sociales como medios para compartir un mensaje de autoaceptación y resiliencia.

Ariana Paola Pérez, candidata de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality. Foto Canal RCN

La pérdida de seres queridos la enfrentó a momentos difíciles, pero hoy transforma ese dolor en motor para inspirar a otras mujeres a creer en sí mismas, su propósito es dejar claro que la belleza con propósito puede mover corazones y abrir caminos.

Con estas seis historias, Miss Universe Colombia, el reality suma diversidad, talento y propósito, pues cada candidata representa una visión distinta de lo que significa representar a Colombia desde la disciplina y la empatía, hasta la resiliencia y la autenticidad.