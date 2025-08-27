Ella es la actriz de Garzón Vive que estará en Miss Universe Colombia, el reality

Se siguen revelando los nombres de las candidatas de Miss Universe Colombia, el reality, y una de ellas es Isabela Córdoba, quien representa al departamento de Cundinamarca.

¿Cuándo apareció Isabela Córdoba, candidata de Miss Universe Colombia, el reality, en Garzón Vive?

Entre las ocupaciones de Isabela se encuentra la de ser actriz, así que resonó su participación en la producción de Garzón Vive, la bioserie del multifacético abogado, comediante y político Jaime Garzón.

La producción, la cual se lanzó en 2018 y fue transmitida en el Canal RCN, contó con la participación de la aspirante a Miss Universe Colombia por el departamento de Cundinamarca en algunos capítulos.

Sin embargo, no es la única aparición de Córdoba en las pantallas televisivas, ya que ha estado en otras producciones como Tres Caínes, también del Canal RCN.

Tan pronto ven el rostro de Isabela, varios la reconocen porque se trata de una de las mujeres de la farándula colombiana, a la vez que es presentadora y modelo, y ha tenido presencia escénica a nivel nacional e internacional.

¿Quién es Isabela Córdoba, Cundinamarca en Miss Universe Colombia?

Isabela Córdoba es candidata de Miss Universe Colombia, el reality, el cual es presentado y producido por Claudia Bahamón. Es bogotana, tiene 39 años y dos hijos.

Isabela Córdoba, Cundinamarca en Miss Universe Colombia | Foto del Canal RCN.

Entre sus gustos, destaca el baile y realizar deporte, además, es la primera vez que se presenta a un formato de este estilo. Su mensaje se enfoca principalmente en la empatía.

¿De qué trata la serie de Garzón Vive?

Volviendo a la producción de Garzón Vive, el proyecto audiovisual es narrado mediante tres actores que representan distintas etapas de su vida: infancia, adolescencia y adultez.

A lo largo del relato, se revelan aspectos poco conocidos sobre su crecimiento personal, su desarrollo como artista, su compromiso con la crítica social en un país afectado por el dolor, y también se exploran facetas muy importantes de su vida sentimental.

Santiago Alarcón es el que le da vida a Jaime Garzón en su adultez, recreado en los años 80 y 90. La serie fue escrita por Juan Carlos Pérez, quien dedicó más de dos años a investigar la vida del fallecido abogado. El proyecto fue dirigido por Sergio Cabrera y Javier Aristizábal.