Karina García sorprendió en video montando a caballo y sin quitarse los tacones

La influencer Karina García sorprendió al demostrar la destreza que tiene para montar a caballo. Para ello, subió un video en redes sociales que no para de ser replicado por sus seguidores.

¿Dónde se encuentra Karina García?

Karina García no deja de avanzar en las plataformas digitales. La creadora de contenido ya casi llega a los cinco millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram, gran parte de esta mejora se dio tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

Entre lo más nuevo, antes de aparecer con el caballo, la modelo paisa apareció en el aeropuerto debido a que arribó a nada más y nada menos que a Cartagena y explicó que no es de vacaciones, sino que, al parecer, por temas de trabajo.

En efecto, la influenciadora llegó a la ciudad amurallada, donde la recibieron con algarabía y regalos, además resultó bailando su canción del 'placazo' junto a otras mujeres. Luego de esto, publicó el video con el caballo.

Karina García viajó a Cartagena | Foto de Buen día, Colombia.

¿Cómo le fue a Karina García montando a caballo?

Como toda una experta, así apareció Karina García sobre un caballo en un llamativo ecosistema natural. Se puede decir que el clip es reciente, puesto que en el contenido se observa a la exparticipante de La casa de los famosos luciendo el mismo outfit con el que llegó a Cartagena.

Fueron distintas las tomas en la que Karina posó y es que, como si fuese poco, la influenciadora paisa no se quitó los tacones, lo que significa que corrió el riesgo de sufrir percances, pero no le importó. Como dice el popular dicho: "antes muerta que sencilla".

Artículos relacionados La toxi costeña ¿La Toxi costeña les pidió disculpas a Karina García y Altafulla?, video causa controversia

Así las cosas, una vez más la modelo demostró lo multifacética que es, pues a ello se suma, por ejemplo, su debut días atrás como presentadora de televisión nacional, uno de los sueños que la creadora de contenido espera cumplir a cabalidad.

Karina García es multifacética | Foto del Canal RCN.

Además, mejoró su emprendimiento de conjuntos de ropa deportiva y, por lo que parece, fue recibido de la mejor manera, lo que significa buenas ganancias para ella.