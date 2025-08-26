Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García sorprendió en video montando a caballo y sin quitarse los tacones

Karina García es el ejemplo de que prefiere hacer lo que sea antes de perder el estilo, así que montó a caballo con unos grandes tacones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
Karina García sorprendió en video montando a caballo y sin quitarse los tacones | Foto del Canal RCN y Freepik.

La influencer Karina García sorprendió al demostrar la destreza que tiene para montar a caballo. Para ello, subió un video en redes sociales que no para de ser replicado por sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Dónde se encuentra Karina García?

Karina García no deja de avanzar en las plataformas digitales. La creadora de contenido ya casi llega a los cinco millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram, gran parte de esta mejora se dio tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

Entre lo más nuevo, antes de aparecer con el caballo, la modelo paisa apareció en el aeropuerto debido a que arribó a nada más y nada menos que a Cartagena y explicó que no es de vacaciones, sino que, al parecer, por temas de trabajo.

En efecto, la influenciadora llegó a la ciudad amurallada, donde la recibieron con algarabía y regalos, además resultó bailando su canción del 'placazo' junto a otras mujeres. Luego de esto, publicó el video con el caballo.

Karina García
Karina García viajó a Cartagena | Foto de Buen día, Colombia.

Artículos relacionados

¿Cómo le fue a Karina García montando a caballo?

Como toda una experta, así apareció Karina García sobre un caballo en un llamativo ecosistema natural. Se puede decir que el clip es reciente, puesto que en el contenido se observa a la exparticipante de La casa de los famosos luciendo el mismo outfit con el que llegó a Cartagena.

Fueron distintas las tomas en la que Karina posó y es que, como si fuese poco, la influenciadora paisa no se quitó los tacones, lo que significa que corrió el riesgo de sufrir percances, pero no le importó. Como dice el popular dicho: "antes muerta que sencilla".

 

Artículos relacionados

Así las cosas, una vez más la modelo demostró lo multifacética que es, pues a ello se suma, por ejemplo, su debut días atrás como presentadora de televisión nacional, uno de los sueños que la creadora de contenido espera cumplir a cabalidad.

Karina García
Karina García es multifacética | Foto del Canal RCN.

Además, mejoró su emprendimiento de conjuntos de ropa deportiva y, por lo que parece, fue recibido de la mejor manera, lo que significa buenas ganancias para ella.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ryan Castro revela detalles de su gira Sendé World Tour y su nuevo álbum Ryan Castro

Ryan Castro pasó de cantar en los buses de Medellín a conquistar la música mundial

Ryan Castro pasó de cantar en los buses de Medellín a conquistar la música mundial y convertirse en una de las grandes estrellas del género urbano.

Carolina Acevedo, Belén Alonso, Jorge Rausch, Claudia Bahamón, Nicolás de Zubiría Carolina Acevedo

Carolina Acevedo habla de su experiencia en MasterChef Celebrity: “Descubrí mi lado más competitivo”

Carolina Acevedo habla de su experiencia en MasterChef Celebrity Colombia y revela cómo descubrió su lado más competitivo. ¡Detalles aquí!

Los mitos de Diomedes Díaz que siguen cautivando a Colombia Diomedes Díaz

Secretos y mitos que hacen de Diomedes Díaz una leyenda viva | VIDEO

Secretos y mitos que hacen de Diomedes Díaz una leyenda viva y revelan historias sorprendentes que siguen cautivando a toda Colombia ¡Descúbrelos aquí!

Lo más superlike

Julián Zuluaga MasterChef Celebrity Colombia

Julián Zuluaga es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity, así fue la emotiva despedida

Julián Zuluaga le dijo adiós a MasterChef Celebrity, se trató de una de las eliminaciones más conmovedoras.

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón

La queratina mostró resultados sorprendentes en la regeneración del esmalte dental. Curiosidades

Descubren un ingrediente inesperado que podría regenerar los dientes

Desde las profundidades del océano, estos gigantes marinos guardan secretos que podrían revolucionar la medicina. Curiosidades

Las ballenas que viven sin oxígeno sorprenden a la ciencia y la medicina

Altafulla confesó su amor por Shakira en entrevista Shakira

Altafulla de La Casa de los Famosos le declaró su amor a Shakira en entrevista